Hoa hậu Tiểu Vy gây chú ý sau 8 năm

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, Trần Tiểu Vy nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Tuy nhiên, thay vì chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang và giải trí, người đẹp lựa chọn thử sức với điện ảnh. Sau nhiều năm, cô đã góp mặt trong hàng loạt dự án với vai trò khác nhau, từng bước mở rộng hình ảnh từ một nàng hậu sang diễn viên.

Tiểu Vy bước vào điện ảnh năm 2022 với Đảo Độc Đắc: Tử Mẫu Thiên Linh Cái. Đây là thử nghiệm đầu tiên của người đẹp trong môi trường đòi hỏi khả năng hóa thân và thể hiện cảm xúc trước ống kính. Năm 2024, cô xuất hiện với vai khách mời trong Mai của đạo diễn Trấn Thành. Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, cơ hội này giúp Tiểu Vy tiếp tục làm quen với môi trường làm phim trước khi đảm nhận vai trò lớn hơn.

Hoa hậu Tiểu Vy lấn sân điện ảnh sau khi đăng quang. Ảnh: FBNV

Bước tiến đáng chú ý đến vào năm 2025, khi Tiểu Vy được Trấn Thành giao vai nữ chính Quỳnh Anh trong Bộ Tứ Báo Thủ. Bộ phim đạt doanh thu hơn 300 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật tại phòng vé Việt trong năm. Thành công thương mại giúp tên tuổi Tiểu Vy được nhắc đến nhiều hơn, nhưng đồng thời cũng khiến diễn xuất của cô trở thành chủ đề được quan tâm. Bởi lẽ, thành tích phòng vé của một tác phẩm không đồng nghĩa mọi diễn viên đều đã khẳng định được năng lực chuyên môn.

Thực tế, Tiểu Vy vẫn nhận những ý kiến trái chiều về biểu cảm, cách thoại và khả năng thể hiện chiều sâu tâm lý nhân vật. Một bộ phận khán giả cho rằng người đẹp có lợi thế ngoại hình nhưng cần thêm thời gian để hoàn thiện kỹ năng diễn xuất. Đây cũng là thách thức quen thuộc đối với những người đẹp chuyển hướng sang điện ảnh, khi sự chú ý ban đầu thường đến từ danh tiếng và nhan sắc, còn sự công nhận lâu dài phụ thuộc vào khả năng hóa thân qua từng vai diễn.

Dẫu vậy, Tiểu Vy không dừng lại ở những cơ hội đã có. Năm 2026, cô tiếp tục góp mặt trong Thỏ Ơi!! với vai khách mời và đảm nhận vai chính trong Ốc Mượn Hồn, đóng cùng Quốc Trường. Việc thử sức với những dự án có màu sắc khác nhau cho thấy người đẹp vẫn muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đồng thời tìm kiếm cơ hội làm mới hình ảnh. Bên cạnh đó, Bò Sữa Bay, dự án lấy bối cảnh nông trường Mộc Châu những năm 1990, cũng mở ra khả năng để cô thể hiện một diện mạo khác với vẻ ngoài lộng lẫy thường thấy tại các sự kiện thời trang.

Ngoài công việc, Tiểu Vy từng chia sẻ về việc chăm lo cho gia đình và mong muốn xây dựng cuộc sống tự lập. Sau nhiều năm kể từ khi đăng quang, cô vẫn chủ động tìm kiếm hướng phát triển mới thay vì giới hạn bản thân trong vai trò hoa hậu. Điện ảnh vì thế trở thành hành trình đòi hỏi người đẹp phải liên tục học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và chứng minh khả năng qua từng dự án.

Tiểu Vy tìm kiếm dấu ấn riêng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FBNV

Ở tuổi 26, Tiểu Vy đã có cơ hội góp mặt trong nhiều bộ phim được chú ý, trong đó có những tác phẩm đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, số lượng dự án hay thành tích phòng vé chưa đủ để khẳng định vị trí của một diễn viên. Những vai diễn có chiều sâu, cho thấy sự tiến bộ về biểu cảm và khả năng nhập vai mới là yếu tố giúp Tiểu Vy tạo dựng dấu ấn riêng, thay vì mãi được nhắc đến bằng danh hiệu đã làm nên tên tuổi mình.