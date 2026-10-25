Hoa hậu Tiểu Vy diện váy cắt xẻ táo bạo ở concert BIGBANG tại Hà Nội

Tối 25/10, đêm diễn thứ hai của BIGBANG tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo khán giả yêu nhạc. Hòa chung không khí "đu concert" đang gây sốt, nhiều nghệ sĩ Việt cũng có mặt để trực tiếp thưởng thức những màn trình diễn của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc. Trong đó, sự xuất hiện của Hoa hậu Tiểu Vy nhanh chóng thu hút sự quan tâm.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tiểu Vy đã chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại sân vận động Mỹ Đình, kèm theo dòng trạng thái vỏn vẹn hai từ: "Nhập cuộc". Dù không chia sẻ quá nhiều, hình ảnh của nàng hậu vẫn gây chú ý bởi phong cách thời trang nổi bật.

Tiểu Vy đã chia sẻ khoảnh khắc có mặt tại sân vận động Mỹ Đình để theo dõi concert BIGBANG.

Trong bức ảnh được đăng tải, Tiểu Vy lựa chọn chiếc váy đen ôm sát cơ thể, có thiết kế hai dây, phần cổ khoét sâu cùng chi tiết cắt xẻ ở eo. Trang phục giúp nàng hậu khoe khéo vòng eo thon gọn, bờ vai thanh mảnh và vóc dáng quyến rũ.

Đáng chú ý, thay vì lựa chọn những bộ trang phục cầu kỳ, Tiểu Vy ưu tiên phong cách tối giản nhưng vẫn tạo được điểm nhấn. Cô kết hợp chiếc váy đen cùng dây chuyền nhỏ, vòng tay và lối trang điểm sắc sảo. Mái tóc dài được buông thẳng tự nhiên càng tôn lên vẻ ngoài nữ tính, hiện đại của người đẹp.

Trong khoảnh khắc được chia sẻ, Tiểu Vy hào hứng giơ cao chiếc lightstick hình vương miện đặc trưng của BIGBANG, đồng thời nở nụ cười rạng rỡ trước ống kính. Phía sau nàng hậu là khung cảnh sân vận động Mỹ Đình đông kín khán giả, với hàng nghìn ánh đèn tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Có thể thấy, Tiểu Vy không giấu được sự hào hứng khi trực tiếp hòa mình vào không khí âm nhạc của BIGBANG. Hình ảnh nàng hậu xuất hiện với phong cách quyến rũ, trẻ trung cũng mang đến một góc nhìn khác so với vẻ ngoài thanh lịch thường thấy của cô tại các sự kiện giải trí.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy ngày càng cho thấy sự đa dạng trong phong cách thời trang. Người đẹp không ngại thử nghiệm những thiết kế ôm sát, cắt xẻ nhằm tôn lên lợi thế hình thể, song vẫn giữ được nét sang trọng và hiện đại.

Kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy ngày càng cho thấy sự đa dạng trong phong cách thời trang.

Sự xuất hiện của Tiểu Vy tại concert BIGBANG một lần nữa cho thấy sức hút của sự kiện âm nhạc này đối với giới nghệ sĩ Việt. Không chỉ đến để thưởng thức âm nhạc, nhiều người nổi tiếng còn tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ, hòa chung bầu không khí cuồng nhiệt cùng hàng chục nghìn khán giả tại sân vận động Mỹ Đình.