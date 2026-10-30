Hoa hậu Tiểu Vy đẹp đôi bên Quốc Anh

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những người đẹp nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách ngày càng trưởng thành. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, người đẹp sinh năm 2000 còn tích cực thử sức với diễn xuất và từng bước tạo dấu ấn qua những dự án điện ảnh.

Mới đây, khoảnh khắc Tiểu Vy hội ngộ diễn viên Quốc Anh khi cả hai cùng tham gia một chương trình thu hút sự chú ý của khán giả. Từ những giây phút đời thường đến lúc tập luyện để chuẩn bị trình diễn, hai nghệ sĩ liên tục có những tương tác thân thiết, tự nhiên.

Đứng cạnh nhau, Tiểu Vy và Quốc Anh được nhận xét đẹp đôi nhờ sở hữu ngoại hình nổi bật, chiều cao tương xứng cùng thần thái cuốn hút. Những khoảnh khắc chung của cả hai nhanh chóng nhận được sự quan tâm và khiến người hâm mộ thích thú.

Hoa hậu Tiểu Vy được nhận xét đẹp đôi khi ở cạnh Quốc Anh.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Tiểu Vy và Quốc Anh xuất hiện cùng nhau. Trước đó, cả hai từng có dịp kết hợp trong bộ phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ. Ngay từ khi dự án được giới thiệu, sự góp mặt của hai diễn viên đã nhận được sự chú ý. Với lợi thế ngoại hình, Tiểu Vy và Quốc Anh tạo được sức hút khi đứng chung khung hình, đồng thời mang đến những tương tác khiến người xem thích thú.

Sau khi phim ra mắt, những khoảnh khắc chung của hai diễn viên tiếp tục được khán giả nhắc đến trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen cho sự tự nhiên trong cách Tiểu Vy và Quốc Anh tương tác, cho rằng cả hai có sự hòa hợp về ngoại hình lẫn năng lượng khi xuất hiện bên nhau. Không ít khán giả còn nhiệt tình "đẩy thuyền", mong muốn cặp đôi có thêm cơ hội hợp tác trong những dự án tiếp theo.

Sự chú ý dành cho Tiểu Vy và Quốc Anh cũng đến từ việc cả hai đều sở hữu diện mạo sáng màn ảnh. Nếu Tiểu Vy gây ấn tượng với đường nét gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và vẻ đẹp ngày càng mặn mà thì Quốc Anh lại được yêu thích nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt điển trai cùng phong thái trẻ trung. Khi đứng cạnh nhau, hai nghệ sĩ tạo nên sự tương xứng về ngoại hình, dễ dàng thu hút ánh nhìn.

Tuy nhiên, sự ăn ý trong công việc và những tương tác thân thiết không đồng nghĩa với việc hai người đang có quan hệ tình cảm ngoài đời. Tiểu Vy và Quốc Anh chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về chuyện hẹn hò. Những lời nhận xét đẹp đôi hiện chủ yếu xuất phát từ sự yêu thích của khán giả dành cho cả hai sau lần hợp tác trên màn ảnh.

Hoa hậu Tiểu Vy và Quốc Anh duy trì mối quan hệ thân thiết sau khi đóng phim Bộ Tứ Báo Thủ.

Hiện tại, Tiểu Vy đang tích cực phát triển sự nghiệp trong làng giải trí Việt. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang, thường xuyên góp mặt tại các sự kiện giải trí và tham gia những dự án cộng đồng.

Bên cạnh vai trò hoa hậu, cô cũng dành nhiều sự quan tâm cho diễn xuất, từng bước thử sức với những vai diễn có màu sắc khác nhau. Việc tham gia phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ được xem là một trong những dấu mốc đáng chú ý trong hành trình mở rộng hoạt động nghệ thuật của người đẹp.

Trong khi đó, Quốc Anh tiếp tục theo đuổi lĩnh vực diễn xuất và nhận được sự quan tâm qua những vai diễn mới. Sau lần kết hợp trước đó, cả hai vẫn duy trì những tương tác tích cực.