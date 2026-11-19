Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi mới 18 tuổi, Trần Tiểu Vy là một trong những nàng hậu duy trì được sức hút bền bỉ suốt 8 năm qua. Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang, người đẹp còn thử sức với điện ảnh và mới đây tiếp tục khiến khán giả bất ngờ khi góp mặt trong sản phẩm âm nhạc của Erik.

Mới đây, Tiểu Vy xuất hiện trong MV 2 Năm 1 Không (2510) của Erik với vai trò diễn xuất. Sự góp mặt của nàng hậu mang đến màu sắc mới cho sản phẩm, đặc biệt ở phần cuối ca khúc, cô bất ngờ trực tiếp thể hiện một câu hát, tạo nên màn kết hợp thú vị với nam ca sĩ.

Điều khiến khán giả chú ý là giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của Tiểu Vy trong lần xuất hiện này. Vốn không phải ca sĩ chuyên nghiệp, người đẹp từng nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận hài hước trên mạng xã hội bởi những màn hát chế, hát theo các bản hit với phong cách ngẫu hứng. Những lần "phá hit" vui vẻ ấy thậm chí dần trở thành nét nhận diện thú vị của nàng hậu.

Chính vì vậy, màn khoe giọng lần này mang đến sự bất ngờ nhất định. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước chất giọng khác biệt của Tiểu Vy, đồng thời dành lời khen cho sự duyên dáng và màn tương tác giữa cô với Erik. Dù chỉ thể hiện một câu hát, nàng hậu vẫn góp phần tạo điểm nhấn đáng nhớ cho MV.

Màn xuất hiện này cũng khiến công chúng nhìn lại hành trình hoạt động nghệ thuật của Tiểu Vy kể từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2018.

Tiểu Vy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Thời điểm ấy, Trần Tiểu Vy vừa tròn 18 tuổi. Sở hữu gương mặt được đánh giá cao cùng chiều cao nổi bật, người đẹp nhanh chóng trở thành một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự chú ý.

Không lâu sau khi đăng quang, cô tiếp tục đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2018 tại Trung Quốc và lọt Top 30 chung cuộc. Đặc biệt, dự án nhân ái "Hành trình của nước" của Tiểu Vy cũng nhận được sự quan tâm tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tiểu Vy không chọn cách lui về phía sau mà tiếp tục hoạt động sôi nổi trong showbiz. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, tham gia quảng cáo, chụp ảnh và đảm nhận vai trò đại diện cho nhiều thương hiệu. Nhan sắc ngày càng trưởng thành cùng phong cách biến hóa linh hoạt giúp người đẹp duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang.

Một trong những hướng đi đáng chú ý của Tiểu Vy là điện ảnh. Tiểu Vy gây chú ý khi góp mặt trong Mai của đạo diễn Trấn Thành. Dù chỉ đảm nhận vai cameo, hóa thân thành người vợ trẻ xinh đẹp, hồn nhiên của nhân vật Dương (Tuấn Trần), nàng hậu vẫn tạo được dấu ấn nhờ ngoại hình nổi bật và lối diễn tự nhiên.

Sau Mai, Tiểu Vy tiếp tục góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ và Thỏ Ơi!!. Việc liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh của Trấn Thành giúp cô có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường làm phim chuyên nghiệp, đồng thời từng bước xây dựng hình ảnh diễn viên thay vì chỉ được nhớ đến với danh xưng hoa hậu.

Tiểu Vy góp mặt trong Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành

Dĩ nhiên, hành trình lấn sân điện ảnh của Tiểu Vy không phải lúc nào cũng nhận được sự đánh giá đồng nhất. Khả năng diễn xuất của cô vẫn là chủ đề được khán giả bàn luận. Tuy nhiên, việc liên tục nhận lời tham gia các dự án mới cho thấy người đẹp đang nghiêm túc với lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Ở tuổi 26, sau 8 năm kể từ ngày đăng quang, Tiểu Vy vẫn là gương mặt được chú ý trong các hoạt động giải trí. Từ hoa hậu, người mẫu đến diễn viên và nay là thử sức với âm nhạc, cô đang từng bước mở rộng giới hạn bản thân. Có thể những lĩnh vực mới vẫn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực nhưng hành trình của Tiểu Vy cho thấy cô không muốn chỉ được nhớ đến bởi nhan sắc hay chiếc vương miện năm nào.