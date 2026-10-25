Hoa hậu Tiểu Vy bày tỏ với Quốc Anh

Hoa hậu Tiểu Vy là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng những hoạt động nghệ thuật đa dạng. Bên cạnh các dự án thời trang, người đẹp ngày càng tích cực tham gia phim điện ảnh, từng bước tạo dấu ấn riêng trên màn ảnh rộng.

Mới đây, Tiểu Vy thu hút sự chú ý khi công khai khoảnh khắc thân thiết bên diễn viên Quốc Anh. Đáng chú ý, nàng hậu còn dành lời khen cho vai diễn Văn Tài của nam diễn viên trong phim Chị Chị Em Em 3. Trên trang cá nhân, Tiểu Vy bày tỏ sự bất ngờ xen lẫn thích thú: "Cậu Văn Tài chấn động quá nha Trần Quốc Anh".

Hoa hậu Tiểu Vy công khai khoảnh khắc thân thiết bên Quốc Anh.

Không chỉ bày tỏ sự hào hứng trước màn thể hiện của đồng nghiệp, Tiểu Vy còn gửi lời chúc mừng Quốc Anh và hy vọng khán giả sẽ dành sự ủng hộ cho vai diễn mới của anh. Động thái này nhanh chóng thu hút sự quan tâm bởi cả hai vốn có mối quan hệ thân thiết sau lần hợp tác trong một dự án điện ảnh trước đó.

Khoảnh khắc gần gũi cùng cách Tiểu Vy gọi tên Quốc Anh khiến nhiều khán giả thích thú. Một bộ phận người hâm mộ bày tỏ sự hào hứng khi thấy cả hai tiếp tục tương tác thân mật, đồng thời mong muốn cặp đôi có thêm cơ hội xuất hiện chung trong các dự án nghệ thuật. Những bình luận trêu đùa, ghép đôi cũng xuất hiện dưới các nội dung liên quan đến hai diễn viên.

Sự chú ý dành cho Tiểu Vy và Quốc Anh không chỉ đến từ màn tương tác mới nhất mà còn bắt nguồn từ những kỷ niệm hợp tác trước đây. Trong mắt một bộ phận khán giả, cả hai có sự kết hợp ăn ý, ngoại hình tương xứng và tạo được cảm giác gần gũi khi đứng cạnh nhau. Vì vậy, mỗi lần họ nhắc đến đối phương hoặc có động thái tương tác trên mạng xã hội đều dễ dàng trở thành chủ đề được bàn luận.

Chia sẻ của Tiểu Vy dành cho Quốc Anh khiến nhiều khán giả thích thú.

Trước đó, Tiểu Vy và Quốc Anh từng có dịp kết hợp trong phim điện ảnh Bộ Tứ Báo Thủ. Sự xuất hiện chung của hai diễn viên nhận được sự quan tâm ngay từ khi dự án được giới thiệu. Với lợi thế ngoại hình, cả hai tạo được sự chú ý khi đứng cạnh nhau, đồng thời mang đến những tương tác khiến khán giả thích thú.

Sau khi phim ra mắt, những khoảnh khắc chung của Tiểu Vy và Quốc Anh tiếp tục được người hâm mộ nhắc đến trên mạng xã hội. Một số khán giả dành lời khen cho sự tự nhiên trong cách cả hai tương tác, đồng thời cho rằng họ có sự hòa hợp về ngoại hình lẫn năng lượng khi xuất hiện cùng nhau. Từ đó, không ít người nhiệt tình "đẩy thuyền", mong muốn hai diễn viên tiếp tục hợp tác trong những dự án mới.

Tuy nhiên, sự ăn ý trong công việc không đồng nghĩa với việc hai người đang có quan hệ tình cảm ngoài đời. Tiểu Vy và Quốc Anh chưa đưa ra xác nhận nào về chuyện hẹn hò.

Tiểu Vy và Quốc Anh kết hợp ăn ý trên màn ảnh, từ đó được nhiều khán giả yêu thích.

Ở thời điểm hiện tại, Tiểu Vy đang tích cực phát triển sự nghiệp trên nhiều lĩnh vực. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, người đẹp duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang, tham gia sự kiện giải trí và thực hiện các dự án cộng đồng. Song song đó, cô cũng dành nhiều sự quan tâm cho diễn xuất, từng bước thử sức với những vai diễn có màu sắc khác nhau.

Trong khi đó, Quốc Anh tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và nhận được sự chú ý với những vai diễn mới. Việc Tiểu Vy công khai bày tỏ sự thích thú trước vai Văn Tài cho thấy cả hai vẫn duy trì tương tác tích cực sau lần hợp tác trước đó.