Hoa hậu Thiên Ân lẻ bóng dự sự kiện, trang phục táo bạo gây sốt

Mới đây, Hoa hậu Thiên Ân thu hút sự quan tâm khi tham dự một sự kiện trải nghiệm kết hợp giữa thời trang, nghệ thuật hoa và các hoạt động tương tác với khán giả. Xuất hiện lẻ bóng tại sự kiện, nàng hậu sinh năm 2000 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang ngày càng táo bạo.

Hoa hậu Thiên Ân tại một sự kiện mới đây.

Theo đó, Thiên Ân lựa chọn bộ trang phục phối màu đỏ và tím đầy ấn tượng. Thiết kế gồm phần áo hai dây mảnh với chi tiết ren đỏ ôm sát vòng một, kết hợp corset tím giúp tôn lên vòng eo thon gọn. Phía dưới, nàng hậu diện chân váy đỏ với chất liệu bóng, tạo nên tổng thể vừa quyến rũ vừa cá tính.

Mái tóc đen dài được tạo kiểu uốn sóng nhẹ, kết hợp lối trang điểm sắc sảo càng giúp nàng hậu khoe trọn những đường nét thanh tú trên gương mặt.

Thiên Ân lựa chọn phong cách thời trang vừa quyến rũ, vừa cá tính.

Dù xuất hiện một mình, Thiên Ân vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ đông đảo khán giả và người hâm mộ có mặt tại sự kiện. Qua những hình ảnh được ghi lại, không ít người liên tục hướng điện thoại về phía nàng hậu để lưu giữ khoảnh khắc. Đáp lại tình cảm này, Thiên Ân thoải mái tạo dáng, mỉm cười và vẫy tay chào mọi người.

Trên mạng xã hội, loạt ảnh lẫn video của Thiên Ân tại sự kiện cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều khán giả dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của nàng hậu. Đặc biệt, phong cách thời trang có phần táo bạo, quyến rũ hơn trước cũng trở thành chủ đề được bàn luận.

Có thể thấy, sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân ngày càng tự tin trong việc làm mới hình ảnh. Không còn bó buộc trong phong cách thanh lịch, nữ tính quen thuộc, nàng hậu liên tục thử nghiệm những thiết kế nổi bật, khoe lợi thế hình thể và thần thái trước ống kính.

Sau 4 năm đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân ngày càng tự tin trong việc làm mới hình ảnh.

Bên cạnh các hoạt động thời trang, Thiên Ân còn tích cực thử sức với lĩnh vực diễn xuất. Cuối tháng 10 này, cô sẽ tiếp tục xuất hiện trên màn ảnh rộng với dự án điện ảnh Án Mạng Karaoke. Đây cũng là cột mốc đáng chú ý trong hành trình khẳng định bản thân ở vai trò diễn viên của nàng hậu.