Mới đây, tại sự kiện của Erik, Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện với diện mạo lạ mắt, mang đến cho người đẹp vẻ trẻ trung, cá tính, tạo điểm nhấn cho lần xuất hiện này.

Cụ thể, Thanh Thủy gây ấn tượng với mái tóc được cắt ngắn, mang đến một sắc thái mới cho ngoại hình. Sự thay đổi giúp gương mặt nàng hậu thêm sáng, đồng thời làm nổi bật những đường nét thanh tú. Đây cũng là dịp để khán giả nhìn rõ hơn diện mạo của cô sau quyết định “xuống tóc”.

Trước lần xuất hiện này, đoạn clip ghi lại quá trình cắt tóc của Thanh Thủy đã thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài năng động, hiện đại của Hoa hậu Quốc tế 2024. Một số ý kiến nhận xét kiểu tóc ngắn phù hợp với gương mặt hài hòa và giúp cô trông tinh nghịch hơn.

Câu chuyện phía sau quyết định đổi tóc cũng có chi tiết thú vị. Theo thông tin về đoạn clip, stylist ban đầu không muốn Thanh Thủy cắt tóc ngắn, đồng thời chưa đồng tình với ý định cắt phần mái quá ngắn của cô. Tuy nhiên, khi có mặt tại tiệm tóc, người đẹp lại đưa ra lựa chọn dứ khoát. Cô cho biết nếu không được cắt mái ngắn thì sẽ cắt tóc ngắn luôn. Sau đó, màn thay đổi diện mạo được thực hiện.

Với một người thường xuyên tham gia các hoạt động thời trang và giải trí như Thanh Thủy, mái tóc là yếu tố góp phần định hình phong cách trong mỗi lần xuất hiện. Kiểu tóc mới mở thêm khả năng biến hóa khi kết hợp cùng trang phục, phụ kiện và lối trang điểm. Tại sự kiện của Erik, chính sự thay đổi này trở thành điểm nhấn trong hình ảnh của nàng hậu.

Trước đây, Thanh Thủy từng thử nhiều cách tạo kiểu, từ tóc dài thả tự nhiên, buộc nửa đến búi gọn. Cô cũng từng xuất hiện với mái tóc ngắn chấm vai. Những lựa chọn khác nhau giúp người đẹp thay đổi sắc thái, phù hợp với từng hoàn cảnh xuất hiện. Lần cắt tóc này tiếp tục cho thấy sự cởi mở của cô trong việc làm mới ngoại hình.

Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022

Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, sau đó giành vương miện Miss International 2024 tại Nhật Bản. Bên cạnh hoạt động trong lĩnh vực thời trang, cô còn học diễn xuất để chuẩn bị cho kế hoạch tham gia phim ảnh. Sự xuất hiện tại buổi ra mắt EP của Erik bổ sung thêm một hình ảnh trẻ trung vào hành trình xây dựng phong cách của người đẹp.