Ngày 24/11 chính thức trở thành Ngày Văn hóa Việt Nam, mở ra thêm một dấu mốc ý nghĩa trong hành trình tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Nhân dịp đặc biệt này, nhiều nghệ sĩ, hoa hậu và người đẹp Việt đã có những chia sẻ về tình yêu dành cho văn hóa quê hương cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ bản sắc dân tộc.

Trong cuộc trò chuyện cùng SAOstar nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ những suy nghĩ về ý nghĩa của ngày 24/11, vai trò của văn hóa trong đời sống hiện đại và cách người trẻ có thể đưa những giá trị truyền thống đến gần hơn với cộng đồng. Đây cũng là dịp để nàng hậu nhìn nhận sâu sắc hơn về trách nhiệm của bản thân trong việc quảng bá hình ảnh, con người và văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Hoa hậu Thanh Thủy bày tỏ những suy nghĩ về ý nghĩa của ngày 24/11, vai trò của văn hóa trong đời sống hiện đại.

Đây là năm đầu tiên Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Thanh Thủy cảm thấy ngày lễ này có ý nghĩa như thế nào đối với đời sống của người trẻ?

Thanh Thủy nghĩ Ngày Văn hóa Việt Nam là một dịp ý nghĩa để người trẻ dành nhiều sự quan tâm hơn đến những giá trị văn hóa của dân tộc. Bởi trong cuộc sống hiện đại, đôi khi chúng ta rất quen thuộc với những yếu tố, chất liệu truyền thống nhưng lại chưa có nhiều cơ hội tìm hiểu sâu về lịch sử hình thành.

Thanh Thủy mong ngày lễ này sẽ khơi gợi sự tò mò, để các bạn trẻ chủ động khám phá văn hóa Việt Nam thông qua những trải nghiệm gần gũi trong đời sống. Khi hiểu hơn về văn hóa của dân tộc mình, chúng ta cũng sẽ có thêm sự tự tin để giới thiệu những giá trị ấy đến bạn bè quốc tế.

Nếu được dành trọn một ngày để khám phá văn hóa Việt Nam, Thanh Thủy muốn trải nghiệm điều gì nhất?

Chỉ một ngày thì sẽ không đủ cho mình khám phá được hết những điểm đến văn hoá của Việt Nam mà mình muốn đến.

Nhưng nếu có thì Thanh Thủy sẽ dành một ngày để khám phá làng đá mỹ nghệ Non Nước ở Đà Nẵng. Mặc dù sinh ra tại đây nhưng Thanh Thủy vẫn rất tò mò về quá trình những nghệ nhân tạo nên một sản phẩm từ những khối đá thô, cũng như muốn được nghe họ chia sẻ về lịch sử và những câu chuyện gắn liền với nghề.

Thanh Thủy nghĩ đây sẽ là một trải nghiệm thú vị, bởi mình không chỉ được tìm hiểu về một làng nghề truyền thống, mà còn có cơ hội hiểu hơn về sự khéo léo, kiên trì và tình yêu nghề của những người đang gìn giữ giá trị ấy.

Có bao giờ Thanh Thủy bắt gặp một trào lưu trên mạng xã hội giúp giới trẻ quan tâm hơn đến văn hóa truyền thống và cảm thấy vui vì điều đó không?

Có chứ. Thanh Thủy rất vui khi thấy các bạn trẻ mặc áo dài, Việt phục để chụp ảnh tại những địa điểm mang giá trị lịch sử, hay sáng tạo nội dung kết hợp âm nhạc hiện đại với chất liệu dân gian.

Thanh Thủy nghĩ điều đáng quý là các bạn không chỉ nhìn văn hóa như một điều thuộc về quá khứ, mà đang tìm cách đưa văn hóa vào cuộc sống của mình bằng ngôn ngữ rất trẻ.

Khi một bộ trang phục truyền thống có thể trở thành cảm hứng cho một bộ ảnh đẹp, hay một câu chuyện di sản được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thì đó cũng là cách văn hóa tiếp tục được sống trong đời sống hôm nay.

Thanh Thủy bày tỏ niềm vui, thích thú khi chứng kiến ngày càng có nhiều bạn trẻ mặc áo dài, Việt phục trong những dịp đặc biệt.

Trong thời đại mọi thứ thay đổi rất nhanh, có điều gì thuộc về văn hóa Việt Nam mà Thanh Thủy mong rằng nhiều năm nữa vẫn sẽ được duy trì?

Thanh Thủy mong rằng dù cuộc sống có hiện đại đến đâu, người Việt vẫn luôn giữ được sự gắn kết với gia đình. Với Thanh Thủy, văn hóa không chỉ nằm ở những công trình hay lễ hội lớn, mà còn được truyền lại qua cách ông bà dạy con cháu, cách cha mẹ chăm sóc gia đình, hay việc mỗi dịp Tết, mọi người vẫn cố gắng trở về nhà dù đi xa đến đâu.

Thanh Thủy nghĩ những điều ấy có thể rất bình dị nhưng lại tạo nên cảm giác thân thuộc và sự kết nối giữa các thế hệ. Thanh Thủy mong rằng nhiều năm nữa, khi nhắc đến văn hóa Việt Nam, chúng ta vẫn có thể tự hào về một dân tộc biết trân trọng cội nguồn, tình thân và những mối quan hệ chân thành.

Nếu chọn một nét văn hóa Việt Nam để giới thiệu với bạn bè quốc tế trên mạng xã hội, Thanh Thủy sẽ chọn điều gì? Có món ăn, trang phục hay lễ hội, phong tục truyền thống nào của Việt Nam mà Thanh Thủy đặc biệt yêu thích và luôn muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế không?

Thanh Thủy sẽ chọn áo dài. Áo dài là một hình ảnh rất đẹp của Việt Nam, bởi dù trải qua nhiều thay đổi theo thời gian, chiếc áo vẫn giữ được nét duyên dáng và tinh thần riêng.

Thủy thích cách áo dài có thể xuất hiện trong những dịp trang trọng nhưng cũng có thể được các bạn trẻ mặc trong đời sống thường ngày. Điều đó khiến Thủy cảm thấy áo dài không chỉ là một biểu tượng để giới thiệu với bạn bè quốc tế, mà vẫn là một phần gần gũi trong cuộc sống của người Việt.

Trong nhiệm kỳ Miss International, Thanh Thủy có cơ hội diện áo dài tại nhiều quốc gia và giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Thanh Thủy rất vui khi nhận được sự yêu mến của mọi người dành cho chiếc áo dài, cũng như nghe họ bày tỏ mong muốn được đến Việt Nam để khám phá thêm về văn hóa và con người nơi đây.

Nhìn lại hành trình Miss International 2024, đặc biệt là khoảnh khắc trình diễn trang phục dân tộc, Thanh Thủy nhớ nhất cảm xúc nào khi mang văn hóa Việt Nam đến sân khấu quốc tế?

Đến bây giờ, khi nhớ lại khoảnh khắc trình diễn trang phục dân tộc tại Miss International 2024, Thủy vẫn cảm thấy rất xúc động và tự hào.

Bộ trang phục Lụa Nàng Sen của nhà thiết kế Bùi Công Thiên Bảo được lấy cảm hứng từ chất liệu tơ sen, kết hợp hình ảnh áo dài và khung cửi dệt vải thủ công. Với Thanh Thủy, đó không đơn thuần là một bộ trang phục đẹp, mà còn là câu chuyện về sự sáng tạo, về một nghề truyền thống và về những giá trị Việt Nam được gửi gắm trong từng chi tiết.

Khi bước lên sân khấu, Thanh Thủy hiểu rằng mình đang đại diện cho rất nhiều người đã cùng tạo nên bộ trang phục ấy. Vì vậy, cảm xúc lớn nhất không chỉ là tự hào khi được trình diễn, mà còn là sự trân trọng dành cho những người đã gửi gắm văn hóa Việt Nam vào hành trình của mình.

Hoa hậu Thanh Thủy trong thiết kế National Costume khi thi Miss International.

Khi ra nước ngoài và giới thiệu mình là người Việt Nam, Thanh Thủy thường muốn kể điều gì để mọi người hiểu hơn về con người và văn hóa quê hương?

Thanh Thủy thường chọn cách giới thiệu Việt Nam qua những điều gần gũi nhất với chính mình. Trong hành trình Miss International, Thanh Thủy có mang cà phê Việt Nam và cũng chuẩn bị rất nhiều móc khóa có hình những món ăn Việt Nam để tặng bạn bè quốc tế. Vì Thủy cũng là một người rất yêu ẩm thực nên muốn chia sẻ niềm yêu thích đó với các bạn.

Thanh Thủy vui khi thấy mọi người tò mò về những món ăn Việt Nam, hỏi thêm về hương vị hay nguồn gốc. Đó là một cách rất dễ thương để bắt đầu câu chuyện về quê hương, từ những điều mình yêu thích và đã quen thuộc từ lâu.

Nếu đưa một người bạn quốc tế từng quen tại Miss International về Việt Nam du lịch, Thanh Thủy sẽ đưa họ đến đâu và mời ăn món gì đầu tiên?

Nếu có dịp đưa một người bạn quốc tế về Việt Nam, Thanh Thủy muốn đưa bạn ấy đến Đà Nẵng quê hương Thuỷ, nơi có biển, có những làng nghề và những câu chuyện văn hóa rất riêng của mảnh đất miền Trung.

Thanh Thủy sẽ muốn cùng bạn khám phá một vài địa điểm quen thuộc, thưởng thức những món ăn địa phương và dành thời gian trò chuyện với người dân. Nếu có thêm thời gian, Thanh Thủy cũng muốn đưa bạn đến Hội An để cảm nhận vẻ đẹp của một không gian văn hóa đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Còn món ăn đầu tiên, Thanh Thủy muốn mời bạn thưởng thức gỏi cá Nam Ô. Đây là một món ăn gắn với làng chài Nam Ô, mang hương vị rất đặc trưng của vùng biển Đà Nẵng. Thanh Thủy nghĩ đôi khi một món ăn có thể kể được rất nhiều điều về vùng đất nơi nó sinh ra.

Thanh Thủy thường chọn cách giới thiệu Việt Nam qua những điều gần gũi nhất với chính mình.

Thanh Thủy có đang ấp ủ dự án cá nhân nào chưa từng chia sẻ với khán giả? Khi nào bạn dự định triển khai?

Ở thời điểm này, Thanh Thủy xin phép chưa chia sẻ quá nhiều về những kế hoạch vẫn đang trong quá trình hoàn thiện. Thanh Thủy mong rằng khi mọi thứ thực sự sẵn sàng, mình có thể giới thiệu đến khán giả một cách trọn vẹn nhất.

Thanh Thủy hy vọng trong thời gian tới sẽ có thêm những cơ hội để thử sức với những điều mới mẻ, và qua đó, khán giả có thể nhìn thấy những khía cạnh khác của mình cũng như hiểu hơn về những điều Thủy đang muốn theo đuổi.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật và sự kiện, Thanh Thủy có muốn thử sức ở một lĩnh vực mới trong thời gian tới không, ví dụ như đóng phim điện ảnh?

Thanh Thủy nghĩ diễn xuất là một lĩnh vực rất thú vị, bởi qua mỗi nhân vật, mình có cơ hội tìm hiểu những số phận, tính cách và câu chuyện khác nhau. Điều đó cũng đòi hỏi người diễn viên phải quan sát cuộc sống nhiều hơn và học cách đặt mình vào hoàn cảnh của người khác.

Thanh Thủy mong rằng trong thời gian tới sẽ có cơ hội thử sức với một vai diễn phù hợp. Nếu có cơ hội, Thanh Thủy muốn mình nghiêm túc học hỏi, làm tốt vai trò của mình và có thể theo đuổi lĩnh vực này lâu dài.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Thanh Thủy muốn đóng góp điều gì để những giá trị văn hóa Việt Nam được lan tỏa rộng rãi hơn đến thế hệ trẻ?

Thanh Thủy nghĩ rằng, mỗi người đều có một cách riêng để góp phần gìn giữ văn hóa và với vai trò của mình, Thủy mong có thể dùng sức ảnh hưởng để đưa những câu chuyện văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các bạn trẻ.

Thanh Thủy mong có thể sử dụng sức ảnh hưởng để đưa những câu chuyện văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các bạn trẻ, thông qua những hoạt động và nội dung mà Thủy có cơ hội thực hiện.

Thanh Thủy muốn chia sẻ văn hóa bằng những cách gần gũi, dễ tiếp cận hơn, chẳng hạn như giới thiệu một nét đẹp truyền thống, một làng nghề, một phong tục hay những câu chuyện phía sau các giá trị quen thuộc của người Việt. Thanh Thủy hy vọng khi được tiếp xúc với văn hóa qua những điều gần gũi như vậy, các bạn trẻ sẽ có thêm sự quan tâm, chủ động tìm hiểu và yêu hơn những giá trị của dân tộc mình.

Thanh Thủy hy vọng khi có thêm cơ hội tiếp xúc và tìm hiểu, các bạn trẻ sẽ nhận ra rằng văn hóa không chỉ là di sản được trao lại, mà còn là điều chúng ta có trách nhiệm tiếp nối và làm giàu thêm. Và Thủy tin rằng, khi người trẻ thật sự hiểu và yêu văn hóa của mình, họ sẽ tự nhiên muốn mang những giá trị ấy đến với nhiều người hơn.

Thanh Thủy mong có thể sử dụng sức ảnh hưởng để đưa những câu chuyện văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các bạn trẻ.

Nếu được kết hợp với một nghệ sĩ trẻ để thực hiện sản phẩm quảng bá văn hóa Việt Nam, Thanh Thủy muốn hợp tác với ai và thực hiện nội dung gì?

Thanh Thủy đã từng có cơ hội hợp tác với một số nghệ sĩ như chị Hoà Minzy hay Phương Mỹ Chi trong một số dự án trước đây.

Thanh Thủy rất thích cách mà chị Hoà Minzy cũng như Phương Mỹ Chi đưa những chất liệu dân gian vào âm nhạc hiện đại, đặc biệt là sự sáng tạo trong các sản phẩm. Thanh Thủy cảm thấy cách làm này giúp những giá trị truyền thống trở nên gần gũi hơn với người trẻ.

Mặc dù mình không có năng khiếu về ca hát nhưng nếu có cơ hội hợp tác với một nghệ sĩ nào đó, Thanh Thủy mong muốn thực hiện một sản phẩm kết hợp âm nhạc và hình ảnh để giới thiệu văn hóa Việt Nam. Thanh Thủy nghĩ đây sẽ là một sự kết hợp thú vị để góp phần đưa văn hóa Việt Nam được giới thiệu đến với khán giả trẻ trong nước và quốc tế nhiều hơn.

Nếu gửi một lời nhắn đến các bạn trẻ nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Thanh Thủy muốn khuyến khích mọi người bắt đầu khám phá văn hóa của dân tộc từ điều gì?

Thanh Thủy nghĩ các bạn có thể bắt đầu từ chính gia đình mình. Hãy thử hỏi ông bà, cha mẹ về một phong tục ngày lễ Tết, một món ăn quen thuộc hay câu chuyện của nơi mình sinh ra. Có thể trước đây mình đã nghe những điều ấy rất nhiều lần, nhưng khi thật sự lắng nghe, mình sẽ nhận ra có những câu chuyện rất đẹp mà mình chưa từng biết.

Văn hóa không phải điều gì quá xa vời hay chỉ nằm trong sách vở. Văn hóa vẫn hiện diện trong cách chúng ta sống, trong những điều được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Và khi người trẻ hiểu, yêu rồi kể lại những câu chuyện ấy bằng cách của mình, văn hóa sẽ tiếp tục được gìn giữ.

Thanh Thủy mong muốn thực hiện một sản phẩm kết hợp âm nhạc và hình ảnh để giới thiệu văn hóa Việt Nam.

Cảm ơn Hoa hậu Thanh Thủy về cuộc trò chuyện ý nghĩa này.