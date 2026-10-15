Hoa hậu Thanh Thủy và Tiểu Vy diện đồ đôi, đọ sắc 'bất phân thắng bại'

Hoa hậu Tiểu Vy và Thanh Thủy đều từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam, nhận được sự quan tâm của khán giả nhờ nhan sắc nổi bật cùng những hoạt động trong làng giải trí. Sau nhiều năm kể từ ngày đăng quang, cả hai tiếp tục ghi dấu ấn với hình ảnh ngày càng trưởng thành, quyến rũ và cuốn hút.

Mới đây, Tiểu Vy và Thanh Thủy cùng tham dự một sự kiện thời trang tại Singapore. Màn xuất hiện của hai nàng hậu nhanh chóng thu hút sự chú ý khi cả hai lựa chọn trang phục có nhiều nét tương đồng, tạo cảm giác như đang diện đồ đôi. Dù không hoàn toàn giống nhau về cách phối đồ, hai người đẹp vẫn mang đến màn xuất hiện đồng điệu, nổi bật giữa dàn khách mời.

Hình ảnh mới đây của Hoa hậu Tiểu Vy và Thanh Thủy.

Trong clip được chia sẻ, Tiểu Vy ghi điểm với đường nét gương mặt sắc sảo, nụ cười rạng rỡ cùng thần thái tự tin. Người đẹp sinh năm 2000 ngày càng biết cách khai thác lợi thế ngoại hình, theo đuổi phong cách quyến rũ nhưng vẫn giữ được nét trẻ trung. Qua mỗi lần xuất hiện, cô cho thấy sự trưởng thành trong cách lựa chọn trang phục và thể hiện trước ống kính.

Trong khi đó, Thanh Thủy cũng không kém cạnh với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh thoát. Sau khi đăng quang Miss International 2024, người đẹp sinh năm 2002 có thêm nhiều cơ hội xuất hiện tại các sự kiện trong nước và quốc tế. Hình ảnh của cô ngày càng đa dạng, từ nữ tính, nhẹ nhàng đến sang trọng, cá tính.

Màn chung khung hình của hai hoa hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nhiều người dành lời khen cho nhan sắc ngày càng thăng hạng của cả hai, đồng thời nhận xét trang phục có nét tương đồng giúp hai người đẹp Vbiz trông nổi bật khi xuất hiện cùng nhau. Ngoài ra, khán giả cũng cho rằng Tiểu Vy và Thanh Thủy sở hữu một vẻ đẹp riêng nên khó phân định ai nổi bật hơn.

Khoảnh khắc Tiểu Vy và Thanh Thủy chung khung hình khiến khán giả thích thú.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tiểu Vy ngày càng khẳng định vị trí trong làng giải trí Việt. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 ở tuổi 18, cô từng đại diện nước nhà tranh tài tại Miss World và lọt Top 30. Sở hữu gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nổi bật, người đẹp sinh năm 2000 thường xuyên góp mặt tại các sự kiện thời trang, trở thành lựa chọn của nhiều nhà thiết kế và thương hiệu.

Không dừng lại ở lĩnh vực người mẫu, Tiểu Vy còn thử sức với diễn xuất. Sau khi tham gia phim Mai, Bộ Tứ Báo Thủ, cô tiếp tục đảm nhận vai nữ chính trong Ốc Mượn Hồn, cho thấy mong muốn mở rộng con đường nghệ thuật.

Nhan sắc cuốn hút của Tiểu Vy sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam.

Với Thanh Thủy, dấu mốc lớn nhất trong sự nghiệp là chiến thắng tại Miss International 2024. Việc trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành danh hiệu Miss International đưa tên tuổi Thanh Thủy đến gần hơn với khán giả quốc tế. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, từng bước tạo dựng hình ảnh riêng bằng vẻ đẹp thanh tú và phong thái tự tin.

Khép lại nhiệm kỳ, Thanh Thủy tiếp tục tham gia các hoạt động giải trí, thời trang. Ở tuổi 24, Thanh Thủy đang từng bước phát triển sự nghiệp, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ trong tương lai gần.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Hoa hậu Thanh Thủy.