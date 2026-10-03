Hoa hậu Thanh Thủy và JustaTee gây tranh luận

Tối 2/10, chung kết Tinh hà “say hi” chính thức diễn ra, khép lại hành trình của 24 anh trai. JustaTee khi lên trao giải hạng mục Anh trai sáng tạo âm nhạc ấn tượng nhất đã có phát biểu gây tranh cãi. Cụ thể, nhà sản xuất nói: “Sau tất cả chông gai, khó khăn chương trình đặt ra, cảm ơn tất cả anh tài”. Theo đó, việc JustaTee gọi các nghệ sĩ của Tinh hà “say hi” là anh tài, đồng thời nhắc tới cụm từ "chông gai" khiến fan của chương trình này bức xúc.

Lý do là “anh tài” gắn liền với các nghệ sĩ của Anh trai vượt ngàn chông gai kể từ khi chương trình này lên sóng. Trong khi đó, nghệ sĩ của Tinh hà “say hi” hay 2 mùa đầu tiên của Anh trai “say hi” được gọi là anh trai.

Nhiều khán giả cho rằng JustaTee đã thiếu tinh tế khi nhắc tới chương trình đối thủ trong đêm thi quan trọng nhất của Tinh hà "say hi". Trong khi đó, số khác bày tỏ nhà sản xuất chỉ vô tình nhầm lẫn nên không đáng tranh cãi.

JustaTee gây tranh cãi khi lên phát biểu trao giải ở đêm chung kết.

Ngoài ra, kết quả giải thưởng Tinh hà “say hi” và cách BTC trao giải cũng đang gây tranh cãi. Cụ thể, việc Dương Domic thắng giải Ánh sáng tinh hà khiến không ít khán giả thắc mắc về tiêu chí. Họ cho rằng Quang Hùng MasterD với thành tích áp đảo các nghệ sĩ khác trong chương trình xứng đáng với giải thưởng kể trên hơn.

Chưa kể, việc BTC trao giải Ánh sáng tinh hà giữa lúc công bố Best5, trong khi tất cả giải phụ khác đều đã thông báo xong từ trước đó cũng khiến khán giả thắc mắc. Người xem đặt câu hỏi tại sao một giải phụ lại được công bố xen vào giữa thời điểm khán giả đang rất mong chờ Best5. Thêm vào đó, việc BTC để á quân được nhận giải và phát biểu trước quán quân cũng khiến nhiều khán giả không hài lòng.

Hoa hậu Thanh Thủy ở đêm chung kết. Ảnh: NSX.

Tranh cãi xoay quanh chương trình chưa dừng ở đó. Thanh Thủy với tư cách khách mời đã có phát ngôn gây bàn tán. Lý do là trong phần giao lưu, MC Trấn Thành hỏi Thanh Thủy sẽ chọn anh trai nào trong số 24 nghệ sĩ, hoa hậu trả lời: “Nếu phải chọn một người thì thiệt thòi cho em quá. Nên em chọn hết, trừ anh trai lọt top 100”.

“Anh trai lọt top 100” được hiểu là Trấn Thành vì trước đó anh nằm trong đề cử 100 gương mặt đẹp trai nhất thế giới năm 2026 do chuyên trang độc lập TC Candler công bố. Kể từ đó, cụm từ trên nhiều lần được MC cũng như các anh trai nhắc trong chương trình như một cách nói hài hước về Trấn Thành.

Trở lại đoạn hội thoại của Thanh Thủy với Trấn Thành, sau khi nghe câu trả lời của đàn em, MC hỏi lý do hoa hậu không chọn anh. Lúc này, Thanh Thủy trả lời: “Vì em thích”. Biểu cảm của Trấn Thành khi đó được cho là khá gượng gạo. Đoạn video ghi lại màn hội thoại giữa cả 2 sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều tranh cãi. Khán giả cho rằng Thanh Thủy đã kém duyên, khiến đàn anh ngại ngùng.

Về phần kết quả của chương trình, không nằm ngoài dự đoán, Quang Hùng MasterD chính thức trở thành quán quân Tinh hà “say hi” năm nay. Bên cạnh nam ca sĩ sinh năm 1997, CONGB, Dương Domic, buitruonglinh và Captain Boy lần lượt lọt top 5 chung cuộc. Theo công bố của MC, Quang Hùng MasterD giành ngôi quán quân với hơn 4,1 triệu lượt bình chọn. Dương Domic đứng thứ hai với 3,5 triệu phiếu bầu. Trước thềm chung kết, Quang Hùng MasterD đã là một trong những ứng viên nổi bật cho vị trí quán quân nhờ áp đảo.

Trong nhiều tháng qua, Tinh hà "say hi" là chương trình âm nhạc được đông đảo yêu thích. Chương trình tạo nên nhiều ca khúc có thành tích tốt với độ lan tỏa cao như Secret, RMT, Thế giới của anh... Tinh hà "say hi" có sự tham gia của 24 anh trai. Họ trải qua các thử thách sáng tác, trình diễn... và còn 16 người lọt vào vòng chung kết.