Hoa hậu Thanh Thủy từ bỏ hình tượng dịu dàng, diện mạo mới khiến fan bất ngờ

Thanh Thủy là một trong những nàng hậu nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024 - Hoa hậu Quốc tế. Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc ngày càng thăng hạng, người đẹp sinh năm 2002 còn thường xuyên khiến khán giả thích thú với những màn thay đổi diện mạo mới mẻ.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Hoa hậu Thanh Thủy "xuống tóc" nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Theo đó, trong lúc chuẩn bị thay đổi diện mạo, stylist của Thanh Thủy ban đầu không muốn cô cắt tóc ngắn, thậm chí còn không đồng tình với việc nàng hậu cắt phần mái quá ngắn. Tuy nhiên, khi đã có mặt tại tiệm làm tóc, người đẹp bất ngờ đưa ra quyết định khiến cả ê-kíp phải chú ý.

Thanh Thủy "xuống tóc", thay đổi diện mạo ngoạn mục.

Cụ thể, Thanh Thủy tuyên bố nếu không được cắt mái ngắn thì cô sẽ cắt tóc ngắn luôn. Trước quyết định có phần dứt khoát của nàng hậu, màn thay đổi diện mạo nhanh chóng được thực hiện. Chỉ sau một vài khoảnh khắc, mái tóc dài quen thuộc của Thanh Thủy đã được thay thế bằng kiểu tóc ngắn cá tính.

Diện mạo mới mang đến cho người đẹp vẻ ngoài trẻ trung, năng động và có phần sắc sảo hơn. Nếu trước đây, Thanh Thủy thường xuất hiện với mái tóc dài nữ tính, dịu dàng thì kiểu tóc mới lại giúp cô thể hiện một hình ảnh có phần phá cách, hiện đại. Đặc biệt, đường nét gương mặt thanh tú của nàng hậu vẫn được tôn lên khi chuyển sang kiểu tóc ngắn.

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ, diện mạo mới của Hoa hậu Thanh Thủy nhận được nhiều sự chú ý. Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước quyết định thay đổi khá mạnh tay của người đẹp. Một số ý kiến cho rằng kiểu tóc ngắn giúp Thanh Thủy trông trẻ trung, cá tính. Bên cạnh đó, nhiều người cũng nhận xét nàng hậu sở hữu gương mặt hài hòa nên có thể cân được nhiều kiểu tóc khác nhau.

Màn "xuống tóc" lần này cũng cho thấy Thanh Thủy ngày càng cởi mở trong việc thử nghiệm những phong cách mới. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh hoa hậu dịu dàng, thanh lịch, người đẹp sinh năm 2002 đang cho thấy sự linh hoạt khi biến hóa với nhiều diện mạo khác nhau.

Thanh Thủy gây ấn tượng với mái tóc ngắn cá tính.

Sau khi thay đổi diện mạo, người đẹp 24 tuổi nhận nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Năm 2022, Thanh Thủy tham gia Hoa hậu Việt Nam và xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để giành chiếc vương miện danh giá. Thời điểm đăng quang, cô đang là sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh. Chiến thắng khi tuổi đời còn khá trẻ mở ra cho Thanh Thủy nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí, thời trang và các dự án cộng đồng.

Năm 2024, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi đại diện Việt Nam tham gia Miss International tại Nhật Bản. Với phong thái tự tin, vẻ đẹp thanh lịch cùng khả năng giao tiếp ngoại ngữ, Thanh Thủy vượt qua nhiều thí sinh để giành ngôi vị cao nhất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một đại diện Việt Nam đăng quang Hoa hậu Quốc tế, đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả trong nước và quốc tế.

Sau chiến thắng này, Thanh Thủy có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, sự kiện quốc tế và quảng bá hình ảnh Việt Nam. Năm 2025, người đẹp hoàn thành nhiệm kỳ, trao lại vương miện cho người kế nhiệm Catalina Duque.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thủy vẫn tích cực hoạt động trong showbiz Việt. Người đẹp 24 tuổi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, thời trang, đảm nhận vị trí quan trọng trong những show diễn của các nhà thiết kế. Hình ảnh của Thanh Thủy được nhận xét ngày càng trưởng thành, quyến rũ và chuyên nghiệp.

Hoa hậu Thanh Thủy gây ấn tượng với nhan sắc thanh lịch, cuốn hút.