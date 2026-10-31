Hoa hậu Thanh Thủy trở thành 'gia đình' với Trấn Thành

Hoa hậu Thanh Thủy là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả sau khi đăng quang Miss International 2024. Không chỉ ghi dấu ấn bởi nhan sắc ngọt ngào, người đẹp sinh năm 2002 còn ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong các hoạt động giải trí và có mối quan hệ thân thiết với nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt.

Mới đây, Hoa hậu Thanh Thủy thu hút sự chú ý khi đăng tải khoảnh khắc hội ngộ cùng nhóm bạn thân của Trấn Thành. Buổi gặp mặt có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc như Văn Mai Hương, Lê Giang, Hồng Ngọc, Trương Quỳnh Anh, Ali Hoàng Dương... Theo đó, nhóm bạn đã cùng nhau tổ chức sinh nhật cho diễn viên Anh Đức trong không khí vui vẻ, ấm cúng.

Hoa hậu Thanh Thủy bên nhóm bạn của Trấn Thành, gồm Lê Giang, Hồng Ngọc, Anh Đức, Văn Mai Hương, Ali Hoàng Dương...

Đáng chú ý, bên cạnh những hình ảnh chụp cùng các đồng nghiệp, Thanh Thủy còn có dòng chú thích khiến nhiều người thích thú: "Gia đình chụp hình có mặt là được! Thấy mặt hay không, không quan trọng. Văn Mai Hương, em thương chị". Lý do là bởi Văn Mai Hương ngồi ở vị trí khá xa, khiến gương mặt nữ ca sĩ không xuất hiện rõ trong khung hình chung. Cách chia sẻ hài hước, gần gũi của nàng hậu nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước khoảnh khắc hội ngộ của nhóm bạn Trấn Thành. Dù mỗi người đều có lịch trình công việc riêng, các nghệ sĩ vẫn dành thời gian gặp gỡ, cùng nhau chia sẻ những dịp đặc biệt. Sự xuất hiện của Thanh Thủy giữa nhóm nghệ sĩ thân thiết cũng khiến khán giả chú ý, nhất là khi nàng hậu ngày càng có nhiều tương tác với những gương mặt quen thuộc của làng giải trí.

Từ đây, một số khán giả đặt nghi vấn liệu Thanh Thủy có tham gia dự án phim điện ảnh mới của Trấn Thành hay không. Trước đó, nam đạo diễn được chú ý với kế hoạch thực hiện phim chiếu dịp Tết 2027. Thời gian gần đây, Thanh Thủy liên tục xuất hiện bên cạnh Trấn Thành cùng những đồng nghiệp thân thiết của anh. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về khả năng nàng hậu thử sức với lĩnh vực diễn xuất trong dự án phim điện ảnh của Trấn Thành.

Tuy nhiên, đến nay, cả Thanh Thủy lẫn Trấn Thành đều chưa đưa ra thông tin xác nhận về việc hợp tác trong dự án điện ảnh nói trên. Vì vậy, sự xuất hiện chung của cả hai vẫn chưa thể xem là dấu hiệu cho thấy nàng hậu sẽ góp mặt trong phim. Dẫu vậy, khán giả vẫn mong chờ nếu Thanh Thủy có cơ hội thử sức ở một vai trò mới, đặc biệt là trong dự án được đông đảo người xem quan tâm như phim Tết của Trấn Thành.

Gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy thường xuyên xuất hiện thân thiết bên Trấn Thành và nhóm bạn của nam nghệ sĩ.

Sau khi đăng quang Miss International 2024, Thanh Thủy có nhiều bước tiến đáng chú ý trong sự nghiệp. Người đẹp trở thành đại diện Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này, qua đó nhận được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng trong nước và quốc tế. Danh hiệu quốc tế cũng mở ra cho cô nhiều cơ hội tham gia các sự kiện, hoạt động quảng bá và chương trình giải trí.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Thủy duy trì hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang, giải trí và những chương trình có sự góp mặt của nghệ sĩ nổi tiếng.

Về nhan sắc, Thanh Thủy vẫn giữ được sức hút nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười tươi và vóc dáng cân đối. Người đẹp theo đuổi phong cách thời trang đa dạng, khi thanh lịch, nữ tính lúc lại trẻ trung, hiện đại. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, cô thường lựa chọn trang phục tôn lên lợi thế hình thể nhưng vẫn giữ được vẻ nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh hoa hậu.

Hoa hậu Thanh Thủy duy trì sức hút sau 2 năm đăng quang Miss International 2024.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy đang có nhiều cơ hội để mở rộng hoạt động trong showbiz. Bên cạnh vai trò hoa hậu, việc thường xuyên giao lưu với các nghệ sĩ và xuất hiện trong những dự án giải trí cũng khiến khán giả tò mò về định hướng tiếp theo của cô. Nếu thực sự có cơ hội góp mặt trong phim điện ảnh của Trấn Thành, đây có thể là trải nghiệm mới đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nàng hậu.