Thời gian gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả khi liên tục xuất hiện với diện mạo mới. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất chính là mái tóc ngắn cá tính, mang đến cho người đẹp hình ảnh khác biệt so với trước đây. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Nếu thường gắn liền với mái tóc dài thướt tha, nữ tính thì nay Thanh Thủy lại lựa chọn kiểu tóc ngắn hiện đại. Sự thay đổi này giúp nàng hậu trông trẻ trung, năng động và có phần sắc sảo hơn, đồng thời tạo cảm giác mới mẻ trong mỗi lần xuất hiện. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Những khoảnh khắc khoe diện mạo mới của Thanh Thủy nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả bất ngờ trước màn thay đổi khá mạnh tay của người đẹp, đồng thời nhận xét cô đặc biệt phù hợp với kiểu tóc ngắn. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Đáng chú ý, dù thay đổi kiểu tóc, những đường nét thanh tú trên gương mặt Thanh Thủy vẫn được tôn lên rõ nét. Gương mặt hài hòa, sống mũi cao cùng nụ cười rạng rỡ giúp nàng hậu dễ dàng chinh phục diện mạo mới mà không đánh mất nét cuốn hút vốn có. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, nhiều ý kiến cho rằng Thanh Thủy sở hữu lợi thế ngoại hình khi có thể biến hóa linh hoạt với nhiều phong cách khác nhau. Từ dịu dàng, thanh lịch đến cá tính, hiện đại, người đẹp đều tạo được dấu ấn riêng. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Không chỉ thay đổi kiểu tóc, phong cách thời trang của Thanh Thủy thời gian qua cũng có phần phóng khoáng và cá tính hơn. Những lựa chọn trang phục hiện đại giúp cô thể hiện hình ảnh một nàng hậu trẻ trung, tự tin và không ngại làm mới bản thân. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Màn "xuống tóc" lần này cũng cho thấy sự cởi mở của Thanh Thủy trong việc thử nghiệm những phong cách mới. Thay vì đóng khung bản thân trong hình ảnh hoa hậu dịu dàng, nữ tính, người đẹp sinh năm 2002 đang ngày càng linh hoạt trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Bên cạnh những dấu ấn về nhan sắc và phong cách, Thanh Thủy cũng vừa đón nhận một cột mốc đáng nhớ trong hành trình học tập. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Mới đây, nàng hậu chính thức nhận bằng tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao, Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Thành quả này đánh dấu chặng đường nỗ lực của Thanh Thủy trong việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động nghệ thuật, sắc đẹp. Không chỉ ghi dấu ấn với danh hiệu hoa hậu quốc tế, cô còn cho thấy sự nghiêm túc trong việc trau dồi kiến thức và hoàn thiện bản thân. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ

Hoa hậu Thanh Thuỷ chia sẻ khoảnh khắc nhận bằng tốt nghiệp. Clip: FB Huỳnh Thị Thanh Thuỷ