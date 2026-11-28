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Ngày 27/11, Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy tham dự lễ tốt nghiệp tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng, chính thức khép lại hành trình đại học với tấm bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh chất lượng cao. Đến chung vui và chúc mừng Thanh Thủy trong ngày đặc biệt có gia đình gồm ba mẹ, em gái.

Tại lễ tốt nghiệp, Hoa hậu Thanh Thủy được lựa chọn đại diện các tân cử nhân phát biểu, đồng thời gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình cùng những người đã đồng hành.

Trong bài phát biểu, Thanh Thủy bày tỏ niềm vinh dự khi được đại diện các tân cử nhân chia sẻ cảm xúc trong một dấu mốc quan trọng của cuộc đời sinh viên. Nhìn lại chặng đường đã qua, cô cho biết những năm tháng dưới mái trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng không chỉ mang đến kiến thức chuyên môn mà còn là khoảng thời gian giúp bản thân học hỏi, trải nghiệm và trưởng thành.

Đối với Thanh Thủy, đây còn là nơi chứng kiến nhiều bước ngoặt đặc biệt trong cuộc đời. Từ một cô sinh viên với những ước mơ tuổi trẻ, cô có cơ hội bước lên sân khấu Hoa hậu Việt Nam và tiếp tục đại diện nhan sắc Việt Nam tại đấu trường quốc tế Miss International. Những trải nghiệm ấy đã mở ra nhiều cơ hội mới, đồng thời giúp cô có thêm những góc nhìn và bài học quý giá. Dù hành trình có đưa bản thân đến những cột mốc nào, Thanh Thủy vẫn luôn trân trọng quãng thời gian học tập, sự tận tâm của thầy cô và những kỷ niệm gắn bó với mái trường.

Tại buổi lễ, nàng hậu cũng thay mặt các tân cử nhân gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, quý thầy cô và toàn thể cán bộ, viên chức Nhà trường đã tận tình giảng dạy, dìu dắt sinh viên trong suốt quá trình học tập. Đặc biệt, cô dành những lời tri ân sâu sắc đến ba mẹ và gia đình - những người luôn yêu thương, tin tưởng và âm thầm ủng hộ các lựa chọn của mình.

Với Thanh Thủy, tốt nghiệp đại học là một dấu mốc ý nghĩa trên hành trình phát triển bản thân, đồng thời mở ra những chặng đường mới để cô tiếp tục học hỏi, hoàn thiện mình và theo đuổi những mục tiêu trong tương lai.

Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Đến năm 2024, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi đại diện Việt Nam tại Miss International và đăng quang ngôi vị cao nhất, trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên giành chiến thắng tại đấu trường nhan sắc này.

Trên cương vị Hoa hậu Quốc tế, cô tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và lan tỏa những giá trị nhân văn. Song song với các hoạt động nghệ thuật và xã hội, việc hoàn thành chương trình đại học của Thanh Thủy cho thấy nỗ lực cân bằng giữa học tập, phát triển sự nghiệp và trách nhiệm của một cô Hoa hậu.