Ngày 27/11, hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy chính thức tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh (chất lượng cao), Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng). Cô cũng được là đại diện các tân cử nhân phát biểu. Nhắc lại quãng thời gian học tập, người đẹp xúc động cho biết những năm tháng dưới mái trường là một phần đặc biệt trong tuổi trẻ của cô. Đây không chỉ là nơi tiếp nhận tri thức, rèn luyện ngoại ngữ, mở rộng hiểu biết mà còn chứng kiến những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời. Ảnh: FBNV.

Từ một nữ sinh viên với nhiều ước mơ, Thanh Thủy có cơ hội tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và đăng quang năm 2022. Sau đó, cô đại diện Việt Nam dự thi Miss International 2024 và giành vương miện. Hoa hậu gửi lời tri ân đến thầy cô, gia đình và những người đã đồng hành, động viên cô trong suốt chặng đường trưởng thành. Đồng thời, cô nhắn gửi các bạn trẻ hãy luôn vững vàng, bản lĩnh, dám ước mơ, dám dấn thân và không ngừng học tập, lao động, cống hiến trên hành trình phía trước. Ảnh: FBNV.

Trước đó một ngày, á hậu 1 Miss World Vietnam 2023 Đào Thị Hiền cũng bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp theo học ngành Báo chí học, chuyên ngành Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Báo mạng điện tử. Đề tài luận văn của cô là Thông tin về người nổi tiếng trong lĩnh vực giải trí trên báo mạng điện tử Việt Nam hiện nay. Ảnh: FBNV.

Người đẹp cho biết quãng thời gian nghiên cứu về lĩnh vực báo chí - giải trí giúp cô có cơ hội soi chiếu trải nghiệm công việc của mình dưới góc độ lý luận. "Càng tìm hiểu sâu, Hiền càng thấy mình còn nhiều điều phải học, nên mỗi lời chỉ bảo tận tình của giáo viên hướng dẫn và thầy cô hội đồng chấm thi trong buổi bảo vệ đều là hành trang đáng quý", cô chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.

Cũng trong tháng 11/2026, NSND Tự Long nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu của Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam. Đề tài nghiên cứu tiến sĩ của anh mang tên Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội, tập trung nhận diện những nét riêng trong nội dung và hình thức biểu diễn của đơn vị, đồng thời phân tích đóng góp của nhà hát đối với nghệ thuật chèo và việc bảo tồn, phát huy loại hình sân khấu truyền thống trong đời sống đương đại. Tự Long nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân năm 2015. Từ cuối năm 2024, anh giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội. Ảnh: Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương cũng vừa nhận bằng tốt nghiệp cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Trước đó, cô từng tốt nghiệp hệ cao đẳng ngành Tiếng Anh thương mại tại trường Đại học Đồng Nai. Cô từng đoạt giải học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh năm 2016 và 2017, đạt IELTS 6.5 từ khi học lớp 11 và sau đó là IELTS 8.0. Ảnh: FBNV.

Trong khi đó, hoa hậu Lê Hoàng Phương vừa nhận bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại trường Đại học Công nghệ TP.HCM. Tại lễ tốt nghiệp, luận văn của cô được thông báo đạt điểm cao nhất hội đồng ở cả phần đánh giá và bảo vệ. Đây là cột mốc mới của nàng hậu trong hành trình học tập, bên cạnh những hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, kiến trúc và kinh doanh. Ảnh: FBNV.

Năm 2023, Lê Hoàng Phương đăng quang Miss Grand Vietnam, sau đó giành danh hiệu Á hậu 4 Miss Grand International. Trong 3 năm qua, bên cạnh việc xuất hiện trước công chúng, cô vẫn đảm nhận công việc kiến trúc sư và vai trò CEO tại LEBA Design Construction. Vừa theo học chương trình sau đại học, vừa đảm đương nhiều công việc, người đẹp phải chủ động sắp xếp lịch trình để đến lớp, làm bài tập và nghiên cứu. Có giai đoạn, cô tranh thủ từng khoảng thời gian trống để học, thức khuya hoàn thành bài tập. Ảnh: FBNV.

Sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh vẫn dành sự ưu tiên cho việc học. Mới đây, cô đã hoàn thành đúng hạn, chính thức tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Marketing tại trường Đại học Tài chính - Marketing (TP.HCM). "Khép lại một hành trình thanh xuân dưới mái trường UFM với thật nhiều kỷ niệm đẹp, Linh sẽ mang theo những tình cảm này như một hành trang quý giá trên chặng đường phía trước", Trúc Linh chia sẻ trên trang cá nhân. Ảnh: FBNV.