Hoa hậu Thanh Thủy lộ thêm manh mối có liên quan đến phim Tết của Trấn Thành

Dù mới là giữa tháng 9, "đường đua" phim Tết 2027 đã bắt đầu đông vui nhộn nhịp khi hàng loạt dự án dần lộ diện.

Từ phim kinh dị Cộng Trừ Nhân Chia đến phim cổ trang Thám Tử Kiên 2, Loạn Thế, phim lịch sử Cận Kề Cái Chết. Trong đó, được chú ý nhiều nhất chắc chắn là EM của đạo diễn Trấn Thành, dù đến bây giờ mọi thông tin về phim vẫn được giữ kín.

Trấn Thành theo thói quen vẫn bảo mật mọi thông tin liên quan đến phim Tết.

Nhưng dù Trấn Thành và ê-kíp có cẩn thận đến đâu thì các thám tử mạng vẫn tìm ra manh mối cho thấy Võ Điền Gia Huy, Trần Ngọc Vàng và đặc biệt là Hoa hậu Thanh Thủy rất có khả năng liên quan đến EM.

Lý do vì Trấn Thành “bỗng dưng” theo dõi tài khoản của Thanh Thủy. Mới đây, nàng hậu cũng tham gia một buổi gặp gỡ của nhóm bạn thân Trấn Thành gồm nhiều nghệ sĩ như Hari Won, vợ chồng Anh Phạm - Anh Đức, Lê Giang, Trương Quỳnh Anh…

Thanh Thủy đi ăn cùng hội bạn thân Trấn Thành.

Xưa nay, Hoa hậu Thanh Thủy chưa có liên quan gì với nhóm bạn đình đám này, nay lại có mặt và trò chuyện vui vẻ càng khiến khán giả tin chắc, nàng hậu có liên quan đến phim Tết đang quay của Trấn Thành. Bởi cách đây hai năm, Hoa hậu Tiểu Vy cũng lộ ảnh đi ăn cùng nhóm bạn thân của Trấn Thành và cuối cùng, nàng hậu chính là nữ chính Bộ Tứ Báo Thủ.

Layout trang điểm khác lạ của Thanh Thủy trong sự kiện gần đây.

Trong một sự kiện gần đây, Hoa hậu Thanh Thủy bị dân mạng nghi ngờ tiêm filler quá tay khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Hoa hậu Việt Nam 2022 đã nhanh chóng khẳng định rằng cô chỉ thay đổi layout trang điểm, đánh highlight tạo hiệu ứng da căng bóng chứ không phải thẩm mỹ như nhiều người nghi ngờ.

Phản hồi của Thanh Thủy đã giúp dập tắt những lời nghi ngờ và cư dân mạng còn chuyển qua khen nàng hậu rất chịu khó thay đổi hình ảnh, dù đôi khi sẽ gặp phải ý kiến trái chiều.