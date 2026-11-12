Hoa hậu Thanh Thủy kỷ niệm 2 năm đăng quang 'Miss International': 'Hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm đi cùng danh hiệu'

Sau khi lên ngôi Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy (sinh năm 2002) đã xuất sắc mang về chiếc vương miện danh giá Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024. Sau 2 năm đăng quang, "nàng Hậu" đã có những chia sẻ về hành trình ý nghĩa này.

Hoa hậu Thanh Thủy cho biết: "Mỗi khi nhớ về ngày hôm ấy, điều khiến tôi xúc động nhất không chỉ là niềm hạnh phúc khi chạm tay đến chiếc vương miện, mà còn là hình ảnh những người đã cùng tôi chờ đợi, hy vọng, hồi hộp và vỡ òa trong giây phút ấy. Bởi tôi hiểu rằng, một khoảnh khắc vinh quang có thể được tạo nên trên sân khấu, nhưng hành trình để chạm đến khoảnh khắc ấy chưa bao giờ là câu chuyện của riêng một mình tôi".

"Hai năm trước, tôi may mắn có cơ hội viết nên một dấu mốc đặc biệt cho bản thân và cho nhan sắc Việt Nam khi đăng quang Miss International 2024. Nhưng phía sau giây phút được hàng triệu khán giả chứng kiến ấy là biết bao sự chuẩn bị, nỗ lực, những bàn tay góp sức, những lời động viên và cả niềm tin yêu mà mọi người đã dành cho tôi", Thanh Thủy nói thêm.

Hai năm qua, Hoa hậu Thanh Thủy đã có cơ hội đặt chân đến nhiều vùng đất mới, gặp gỡ những con người tuyệt vời, trải nghiệm nhiều nền văn hóa và học hỏi thêm rất nhiều điều. Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc gặp gỡ đều mang đến những bài học quý giá, giúp cô trưởng thành hơn và hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa cũng như trách nhiệm đi cùng danh hiệu mà mình vinh dự được trao.

"Tôi biết mình vẫn còn nhiều điều phải học, nhiều giới hạn cần vượt qua và nhiều giá trị tốt đẹp muốn tiếp tục lan tỏa. Tôi hy vọng rằng, bằng những nỗ lực và việc làm thiết thực mỗi ngày, mình có thể trở thành một phiên bản tốt hơn, xứng đáng với tình yêu thương, niềm tin và sự kỳ vọng mà mọi người đã dành cho mình", người đẹp bày tỏ.

Sau hai năm, điều Thanh Thủy trân trọng nhất khi nhìn lại không chỉ là niềm tự hào về chiếc vương miện, mà còn là những tình cảm chân thành và sự gắn kết đã được vun đắp trong suốt hành trình. Bởi có lẽ, điều đẹp đẽ nhất của một giấc mơ khi trở thành hiện thực chính là những giá trị và tình cảm vẫn còn ở lại sau tất cả.

Sau cùng, Thanh Thủy gửi lời cảm ơn đến ê kíp và công chúng vì đã cùng cô viết nên một hành trình thật đẹp. Dù thời gian có trôi qua bao lâu, ngày hôm ấy vẫn sẽ luôn là một phần thanh xuân mà Thanh Thủy tự hào và biết ơn.