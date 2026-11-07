Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh gây sốt thảm đỏ chung kết

Chi tiết

07/11/2026 19:33

report Hoa hậu Mai Phương rạng ngời trên thảm đỏ

Mai Phương, Hoa hậu Việt Nam 2002, tỏa sáng trên thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, Mai Phương cũng xuất hiện ở thảm đỏ chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 để cổ vũ các thí sinh khi cuộc thi "sắc đẹp" tổ chức tại quê nhà Hải Phòng.

Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002 khi đang là học sinh chuyên Lý, trường THPT chuyên Trần Phú (Hải Phòng). Cô cũng là đại diện đầu tiên của Việt Nam tham gia đấu trường nhan sắc Miss World 2002 và vào top 20.

07/11/2026 19:31

report Visual sáng bừng của Hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy

Khung hình sáng bừng với nhan sắc của Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy và Á hậu Châu Anh, Vân Nhi.

Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí.

Hoa hậu Huỳnh Thị Thanh Thủy đọ sắc bên người đẹp Hồ Ngọc Phương Linh, Võ Thị Thanh Bình.

07/11/2026 19:27

report Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh mong tìm được tân hoa hậu xứng đáng

Trong nhiệm kỳ vừa qua, điều Á hậu 1 Trần Ngọc Châu Anh trân quý nhất là những câu chuyện về lòng nhân ái, từ tiếng đàn nơi bệnh viện đến những chuyến đi về vùng lũ.

"Hành trình này càng đặc biệt hơn khi một nữ quân nhân có cơ hội bước ra sân khấu Hoa hậu Việt Nam, mang theo bản lĩnh, trách nhiệm và lòng nhân ái", Á hậu Châu Anh chia sẻ.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh mong đêm thi tìm ra được tân hoa hậu xứng đáng, có đủ Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến

07/11/2026 19:26

report Hành trình đầy tự hào của Á hậu Vân Nhi

Nhìn lại chặng đường Hoa hậu Việt Nam 2024, Vân Nhi luôn trân trọng khoảnh khắc được xướng tên với danh hiệu Á hậu 2.

"Hành trình ấy có niềm vui, thử thách và cả những điều chưa trọn vẹn, nhưng đã giúp Vân Nhi trưởng thành, bản lĩnh hơn", Vân Nhi chia sẻ.

Vân Nhi gửi lời cảm ơn Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, nhà trường, gia đình, những người bạn đồng hành và tất cả khán giả đã luôn bên cạnh. Đặc biệt, cô biết ơn quê hương đã tin tưởng trao cho Vân Nhi cơ hội đảm nhận vai trò Đại sứ Du lịch Hải Phòng.

Nhan sắc Á hậu 2 Nguyễn Thị Vân Nhi trên thảm đỏ.

07/11/2026 19:16

report Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh, Vân Nhi có nhiệm kỳ đáng nhớ

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu Trần Ngọc Châu Anh, Nguyễn Thị Vân Nhi trên thảm đỏ.

Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh cùng hai Á hậu đã có nhiệm kỳ đáng nhớ.

Á hậu Trần Ngọc Châu Anh đồng hành với dàn thí sinh ở cuộc thi năm nay và cho họ nhiều lời khuyên quý giá.

Á hậu Nguyễn Thị Vân Nhi mong đại diện của TP Hải Phòng sẽ đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2026.

07/11/2026 19:03

report Hà Trúc Linh trước giờ phút trao lại vương miện

Hoa hậu Hà Trúc Linh xuất hiện rạng rỡ trong bộ đầm dạ hội bồng bềnh sắc hồng ngọt ngào. Thiết kế cúp ngực tinh tế tôn lên bờ vai thon gọn, kết hợp cùng phần tùng váy lộng lẫy giúp nàng hậu tỏa sáng trọn vẹn trong những giờ phút cuối cùng của nhiệm kỳ Hoa hậu Việt Nam.

Hà Trúc Linh đã trải qua hành trình tuyệt vời với tư cách là đương kim Hoa hậu Việt Nam. Từ khoảnh khắc đăng quang ở cuộc thi cho đến thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh "lột xác" về ngoại hình, thần thái và sự tự tin khi xuất hiện trước ống kính và hàng nghìn khán giả đang hướng mắt về thảm đỏ.

Hà Trúc Linh gửi lời chào đến dàn khách VIP và khán giả đang có mặt ở thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Đêm nay, nàng hậu quê Đắk Lắk sẽ tham gia tiết mục đồng diễn cùng top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và thực hiện màn "final walk" trước khi trao lại vương miện cho tân hoa hậu.

07/11/2026 18:57

report Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh bừng sáng ở thảm đỏ

Hoa hậu Thanh Thủy và Hà Trúc Linh đứng chung khung hình, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở thảm đỏ chung kết hoa hậu Việt Nam 2026. Trước đó, Thanh Thủy trao vương miện Hoa hậu danh giá cho Hà Trúc Linh tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024. Đêm nay, tại Đồ Sơn, Hải Phòng, đến lượt Hà Trúc Linh thực hiện màn "final walk" và trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam.

07/11/2026 18:30

report Hoa hậu Thanh Thủy gây sốt ở thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Dàn người đẹp toàn Hoa hậu, A hậu nổi tiếng bắt đầu đổ bộ thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026. Hoa hậu Việt Nam 2022, Huỳnh Thị Thanh Thủy, đến sớm, bước ra thảm đỏ và thu hút mọi sự chú ý của khán giả lẫn ống kính truyền thông.

Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ. Phần tùng váy xòe bồng với các đường xếp nếp uốn lượn giúp tôn lên vinh nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn.

Bên cạnh Thanh Thủy là Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và đạo diễn Lê Thiện Viễn, 2 giám khảo của chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

07/11/2026 17:49

report Sân khấu Dệt miền thanh xuân tại Quảng trường Danh vọng nhìn từ trên cao

Sân khấu chung kết đặt tại Quảng trường Danh Vọng, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Công trình bắt đầu thi công ngày 26/10, với hàng trăm công nhân làm việc ngày đêm. Từ hệ khung, mặt sàn đến những đường cong tạo hình, các hạng mục lần lượt được hoàn thiện để phục vụ thí sinh tập luyện, ráp đội hình.

Ngay lúc này, sân khấu đã sẵn sàng đón hàng nghìn khán giả.

Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế mang ý niệm “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam. Không gian biểu diễn mở rộng từ trung tâm sang hai phía, tạo nhiều vị trí cho thí sinh di chuyển, trình diễn.

Điểm nhấn là hệ cánh cửa cách điệu từ những chiếc lá xếp vào nhau. Đạo diễn Trần Tú cho biết hình tượng này gắn với hành trình của 25 cô gái, bước qua chung kết để bắt đầu chặng đường mới, mang theo trải nghiệm và trách nhiệm với cộng đồng.

Sân khấu bừng sáng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng. Khán đài chính nằm đối diện sân khấu, hai bên là các khu khán đài phụ. Với cách tổ chức không gian nhiều lớp, ê-kíp hướng tới việc giúp người xem ở các vị trí khác nhau đều có thể theo dõi thí sinh.

07/11/2026 17:03

report Người nhà thí sinh Hoa hậu Việt Nam đổ về Quảng trường Danh vọng ở Đồ Sơn

Dự kiến có gần 10.000 người có mặt tại đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tại Quảng trường danh vọng, Đồ Sơn. Hải Phòng. Trong số đó, 7.000 khán giả đã sẵn sàng lấp đầy khu vực tổ chức chung kết.

Sự kiện đón chào dàn người đẹp là hoa hậu, á hậu đình đám, gắn liền với Hoa hậu Việt Nam qua các mùa, cùng những ca sĩ hàng đầu thị trường để biểu diễn và hỗ trợ top 25 tỏa sáng trên sân khấu.

Dàn người đẹp trải qua loạt phần thi quan trọng để chinh phục các cột mốc top 15, top 10, top 5 và được xướng tên ở top 3 để giành lấy danh vị ở cuộc thi năm nay.

Trước đó, top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 trải qua 3 tháng đồng hành cùng nhau ở nhà chung, được rèn luyện toàn diện từ kỹ năng catwalk, ứng xử, chăm sóc bản thân và tham gia các hoạt động thiện nguyện, trải nghiệm xuyên qua nhiều tỉnh, thành.

07/11/2026 16:46

report Cô gái nào hội tụ đủ 4 trụ cột của Hoa hậu Việt Nam 2026?

Sau nhiều tháng tranh tài, 25 thí sinh xuất sắc nhất Hoa hậu Việt Nam 2026 bước vào đêm chung kết lúc 20h ngày 7/11 tại phường Đồ Sơn, TP Hải Phòng. Các người đẹp sẽ trải qua những phần thi quan trọng để lựa chọn Top 15, Top 10 và Top 5, trước khi xác định Hoa hậu, Á hậu 1 và Á hậu 2 cùng các danh hiệu đại sứ.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là sân khấu ngoài trời quy mô lớn, được xây dựng theo ý tưởng Dệt miền thanh xuân. Theo tổng đạo diễn Trần Tú, thiết kế lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống, sử dụng những đường cong mềm mại và các lớp kiến trúc đan xen, gợi hình ảnh dải lụa trong không gian.

Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Sân khấu kết hợp hệ thống bàn nâng, âm thanh, ánh sáng cùng ba khu khán đài. Trong những ngày trước chung kết, các thí sinh liên tục tập luyện, làm quen với không gian biểu diễn, chuẩn bị cho những màn đồng diễn áo tắm, áo dài và trình diễn dạ hội.

Bên cạnh cuộc tranh tài nhan sắc, chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt. Minh Hằng, Văn Mai Hương, MAIQUINN, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc tham gia biểu diễn, hứa hẹn mang đến những màu sắc âm nhạc đa dạng, từ pop, dance hiện đại đến âm nhạc dân gian. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là bộ đôi MC Đức Bảo và Khánh Vy.

Đêm chung kết sẽ khép lại hành trình tìm kiếm người đẹp hội tụ bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, đồng thời mở ra chặng đường mới cho chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

07/11/2026 16:20

report 25 thí sinh make up trước giờ G

Trước giờ G của đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, các thí sinh bước vào những công đoạn chuẩn bị cuối cùng. Tại khu vực hậu trường, các thí sinh được ê-kíp trang điểm, làm tóc chăm chút từng chi tiết để có diện mạo rạng rỡ nhất khi xuất hiện trước hàng nghìn khán giả.

Thí sinh Vũ Thị Khánh Vi rạng rỡ và tự tin với lớp trang điểm. Khánh Vi cho biết cô tự hào có mái tóc đen, dài và thẳng. Cô gái đến từ Ninh Bình thường chọn phong cách làm tóc tự nhiên, không cầu kỳ khi lên sân khấu.

Thí sinh Gouband Lisa trong phòng trang điểm.

Từ lớp nền, màu son đến kiểu tóc đều được hoàn thiện kỹ lưỡng, phù hợp với từng gương mặt và trang phục trình diễn.

Đây là những bước chuẩn bị quan trọng trước khi 25 cô gái chính thức bước lên sân khấu, tranh tài và chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.