Hoa hậu Thanh Thủy, Hà Trúc Linh bừng sáng thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Hoa hậu Việt Nam 2022 - Miss International 2024 Huỳnh Thị Thanh Thủy từng trao vương miện Hoa hậu danh giá cho Hà Trúc Linh tại Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024.

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Đêm nay tại Đồ Sơn (Hải Phòng), đến lượt Hoa hậu Hà Trúc Linh thực hiện màn final walk và trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hai nàng hậu tạo nên khoảnh khắc bùng nổ ở thảm đỏ Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

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Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế đầm dạ hội cúp ngực màu đỏ. Phần tùng váy xòe bồng với các đường xếp nếp uốn lượn giúp tôn lên nhan sắc thu hút mọi ánh nhìn.

Đương kim Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh mặc thiết kế dạ hội màu hồng, xinh như công chúa tại thảm đỏ Chung kết của mùa giải năm nay. Từ khoảnh khắc đăng quang năm 2024 cho đến thảm đỏ Hoa hậu Việt Nam 2026, Hà Trúc Linh "lột xác" về ngoại hình, thần thái, tự tin khi xuất hiện trước ống kính và hàng nghìn khán giả đang hướng mắt về thảm đỏ.

Hà Trúc Linh gửi lời chào đến dàn khách VIP và khán giả đang có mặt ở thảm đỏ chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Đêm nay, nàng hậu quê Đắk Lắk sẽ tham gia tiết mục đồng diễn cùng Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 và thực hiện màn final walk trước khi trao lại vương miện cho tân Hoa hậu.