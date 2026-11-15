Hoa hậu Thanh Thủy diện váy ngắn, lộ một chi tiết gây trầm trồ

Hoa hậu Thanh Thủy là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Việt, được khán giả chú ý nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng cân đối. Sau khi đăng quang Hoa hậu Quốc tế 2024, người đẹp ngày càng có nhiều thay đổi trong phong cách thời trang, liên tục thử sức với những hình ảnh mới mẻ và cuốn hút.

Mới đây, Thanh Thủy chia sẻ loạt hình ảnh đời thường trên trang cá nhân, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong những bức hình được đăng tải, nàng hậu gây ấn tượng với diện mạo quyến rũ, đặc biệt là bộ trang phục có thiết kế táo bạo, giúp tôn lên lợi thế hình thể.

Hoa hậu Thanh Thủy khoe dáng quyến rũ.

Cụ thể, Thanh Thủy lựa chọn thiết kế với phần thân trên khoét ngực, xẻ sâu, tạo điểm nhấn cho vòng một. Thiết kế ôm sát cơ thể càng làm nổi bật vóc dáng thanh mảnh nhưng không kém phần gợi cảm của người đẹp. Đáng chú ý, phần thiết kế phía sau để lộ bờ vai thon, làn da mịn màng, giúp Thanh Thủy khoe khéo đường nét nữ tính.

Không còn đóng khung trong hình ảnh hoa hậu dịu dàng, nền nã thường thấy, Thanh Thủy cho thấy sự tự tin khi thử nghiệm những trang phục có đường cắt xẻ táo bạo. Dù lựa chọn thiết kế gợi cảm, người đẹp vẫn giữ được vẻ trẻ trung, thanh lịch và thần thái cuốn hút trước ống kính.

Thiết kế giúp Thanh Thủy khoe dáng căng tràn.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng ngày càng quyến rũ, bờ vai thanh mảnh cùng nhan sắc nổi bật của nàng hậu. Không ít ý kiến cho rằng Thanh Thủy ngày càng trưởng thành, tự tin và biết cách làm mới hình ảnh cá nhân. Bên cạnh đó, phong cách thời trang đa dạng cũng giúp người đẹp tạo được dấu ấn riêng mỗi khi xuất hiện.

Trước đây, Thanh Thủy thường gắn liền với những bộ trang phục nữ tính, nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh hoa hậu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô liên tục thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từ năng động, cá tính đến quyến rũ, trưởng thành. Sự thay đổi này giúp nàng hậu nhận được thêm sự chú ý từ công chúng.

Thanh Thủy gây ấn tượng với đôi chân thon quyến rũ.

Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002, quê Đà Nẵng. Cô được công chúng biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022. Thời điểm đó, người đẹp gây ấn tượng nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt thanh tú cùng phong thái tự tin. Chiến thắng tại cuộc thi giúp Thanh Thủy trở thành một trong những gương mặt được chú ý của các hoạt động sắc đẹp và giải trí trong nước.

Đến năm 2024, Thanh Thủy tiếp tục ghi dấu mốc quan trọng khi đại diện Việt Nam tham dự Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2024 tại Nhật Bản. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng khả năng trình diễn, giao tiếp và ứng xử, cô xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh để giành chiếc vương miện danh giá. Thành tích này giúp Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International, đồng thời đưa tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả quốc tế.

Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và Miss International 2024.

Sau đăng quang, Thanh Thủy có thêm nhiều cơ hội tham gia các hoạt động giao lưu, quảng bá văn hóa, thời trang và giải trí. Cô cũng thường xuyên xuất hiện tại những sự kiện trong nước và quốc tế, trở thành gương mặt được nhiều thương hiệu quan tâm.

Khi kết thúc nhiệm kỳ, Thanh Thủy vẫn duy trì sức hút đáng kể. Thay vì chỉ trung thành với hình ảnh hoa hậu dịu dàng, người đẹp chủ động biến hóa trong phong cách thời trang. Xuất hiện tại sự kiện, cô có thể lựa chọn những thiết kế sang trọng, quyến rũ; trong những khoảnh khắc đời thường, nàng hậu lại ưu tiên trang phục trẻ trung, năng động. Những bộ cánh có đường cắt xẻ, thiết kế ôm dáng cũng được Thanh Thủy thử nghiệm nhiều hơn.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy đang từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân đa dạng sau hai danh hiệu sắc đẹp lớn. Không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật, người đẹp còn cho thấy sự linh hoạt trong cách làm mới bản thân. Với sức hút hiện tại, Thanh Thủy tiếp tục là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng và truyền thông Việt Nam.