Hoa hậu Thanh Thủy diện váy lệch vai, khoe trọn chi tiết quyến rũ

Huỳnh Thị Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022 và nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Sau 2 năm, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International 2024 tại Nhật Bản.

Mới đây, Thanh Thủy tiếp tục thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh đời thường trên trang cá nhân. Trong những khoảnh khắc mới, nàng hậu lựa chọn chiếc váy đen lệch vai với thiết kế đơn giản nhưng giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát. Đặc biệt, thiết kế giúp Thanh Thủy để lộ bờ vai thon cùng xương quai xanh, tạo điểm nhấn quyến rũ nhưng không quá phô trương.

Hình ảnh đời thường của Thanh Thuỷ.

Không cần những bộ trang phục cầu kỳ hay kiểu dáng cắt xẻ táo bạo, Thanh Thủy vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin. Sắc đen của trang phục càng làm tôn lên làn da và đường nét gương mặt của người đẹp sinh năm 2002.

Đáng chú ý, trong loạt ảnh đời thường, Thanh Thủy không trang điểm quá đậm. Người đẹp lựa chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tập trung vào những đường nét vốn có trên gương mặt. Kiểu tóc được tạo kiểu đơn giản, giúp tổng thể hình ảnh trở nên trẻ trung và tự nhiên hơn.

Nhan sắc ít son phấn của Thanh Thủy nhận được nhiều sự quan tâm. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo ngày càng trưởng thành của nàng hậu, đồng thời nhận xét cô phù hợp với những phong cách nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn có điểm nhấn gợi cảm.

Thanh Thủy khoe trọn bờ vai thon, cùng xương quai xanh quyến rũ.

Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2022, Thanh Thủy có bước tiến đáng chú ý trên hành trình hoạt động nghệ thuật. Cô đại diện Việt Nam tham dự Miss International 2024 tại Nhật Bản và giành vương miện. Chiến thắng này giúp Thanh Thủy trở thành người đẹp Việt Nam đầu tiên đăng quang Miss International.

Sau khi hoàn thành nhiệm kỳ quốc tế, Thanh Thủy tiếp tục duy trì các hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và giải trí. Cô xuất hiện tại nhiều sự kiện, tham gia các chương trình thời trang và đảm nhận vai trò đại sứ cho nhiều thương hiệu.

Ở tuổi 24, Thanh Thủy cũng cho thấy sự thay đổi rõ rệt về phong cách. Nếu thời điểm mới đăng quang, cô thường xuất hiện với hình ảnh trong trẻo, nữ tính thì hiện tại người đẹp thử sức với nhiều thiết kế tôn đường cong, có phần táo bạo và trưởng thành hơn.

Song song với công việc, Thanh Thủy vẫn duy trì hình ảnh trên mạng xã hội bằng những khoảnh khắc đời thường. Những bộ ảnh không quá cầu kỳ giúp người hâm mộ có thêm góc nhìn về cuộc sống của nàng hậu sau thời gian hoạt động tại đấu trường quốc tế.

Nhan sắc ngày càng thăng hạng của Thanh Thủy.

Về sự nghiệp, Thanh Thủy đang đứng trước giai đoạn chuyển mình từ một hoa hậu bước ra từ cuộc thi trong nước thành người đẹp đã có dấu ấn quốc tế. Việc tiếp tục xuất hiện trong các hoạt động thời trang, quảng cáo và giải trí cho thấy cô đang mở rộng hình ảnh sau nhiệm kỳ Miss International 2024.