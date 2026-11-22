Một trong những cái tên được chú ý nhất thảm xanh MAMA 2026 ngày 2 là Hoa hậu Trái đất 2022 Choi Mina Sue. Cô cùng Lee Dae Hwi (AB6IX) đảm nhận vai trò MC trên thảm xanh.

Lý do mỹ nhân Địa ngục độc thân được quan tâm là một ngày trước đó cô bị ghi lại hình ảnh vừa dẫn chương trình vừa run cầm cập trong cái rét 9 độ C ở Osaka. Chiếc váy cổ yếm mỏng manh không thể giúp cô giữ ấm suốt 90 phút đứng ngoài trời. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chỉ trích ban tổ chức và ê-kíp thời trang vì không chuẩn bị áo khoác cho nữ MC, trong khi Lee Dae Hwi mặc bộ vest nhung kín đáo. Một số người cho rằng đây là biểu hiện của tiêu chuẩn ngoại hình bất bình đẳng.

Rút kinh nghiệm ngày đầu tiên, Mina Sue xuất hiện trở lại trên thảm xanh với váy đen kết hợp áo khoác đồng bộ. Sự thay đổi trang phục càng khiến khán giả nhắc lại sự cố ngày hôm trước.

Ngày 21/11, nhiệt độ ngoài trời ở Osaka dao động 6-12 độ C (tùy thời điểm), kèm gió mạnh. Bất chấp điều đó, dàn sao nữ vẫn diện trang phục lộ da thịt. Nữ diễn viên Kim Hye Soo diện váy đuôi cá màu xanh nhạt, khoe vai trần gợi cảm. Nếu nhìn ảnh, khó có thể tin cô đã 56 tuổi.

Ngôi sao Cô nàng cử tạ Lee Sung Kyung cũng chọn váy hở vai. Cô trông thân thiết với nam diễn viên sinh năm 2001 Kim Jae Won.

So với số đông nữ nghệ sĩ, Nayeon (Twice) diện trang phục kín đáo và ấm áp hơn.

Các cô gái KiiiKiii xuất hiện trên thảm xanh với trang phục tông đen - hồng. Nhóm được chú ý khi có tên trong danh sách đề cử hạng mục Màn trình diễn nhạc pop châu Á xuất sắc nhất của Grammy 2027.

Izna, nhóm nhạc nữ Hàn Quốc trực thuộc công ty WakeOne, do Teddy Park sản xuất âm nhạc thông qua hãng The Black Label.

IVE thắng giải Nhóm nhạc nữ xuất sắc nhất năm nay. Tuy nhiên, nhiều khán giả không hài lòng với kết quả này.

Le Sserafim được cho là xứng đáng hơn.

Hwasa khoe nét gợi cảm, cá tính với đầm cúp ngực màu nude. Cô được gọi tên ở hạng mục Màn trình diễn giọng hát solo xuất sắc nhất. Tuy nhiên, theo nhiều ý kiến, người đẹp 9X xứng đáng có giải Daesang Bài hát của năm với Good Goodbye.

"Em gái quốc dân" Kim Yoo Jung ngày càng đằm thắm hơn. Tháng 10, cô trở lại màn ảnh với bộ phim truyền hình 100 Days of Deception và được đánh giá cao.