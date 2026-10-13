Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi về ồn ào nhóm chat nói xấu

Tối 13/10, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh đăng tải bài viết trên trang cá nhân, lên tiếng về những ồn ào liên quan đến nhóm chat riêng tư đang gây xôn xao mạng xã hội.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh xin lỗi về ồn ào nhóm chat, thừa nhận bản thân cần cẩn trọng hơn trong lời nói và cách ứng xử.

Trong chia sẻ, người đẹp cho biết hai ngày qua, cô đã suy nghĩ nhiều, nhìn nhận lại bản thân và những sự việc xảy ra. Quỳnh Anh thừa nhận có những lời nói mà khi nhìn lại, cô nhận ra mình có thể diễn đạt theo cách khác, cẩn trọng và tinh tế hơn, đồng thời quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận của những người được nhắc đến.

“Quỳnh Anh muốn gửi lời xin lỗi đến các chị và các cá nhân có liên quan trong câu chuyện đã vô tình bị ảnh hưởng từ vụ việc vừa qua. Quỳnh Anh cũng gửi lời xin lỗi những cá nhân, tổ chức đã tin tưởng, đồng hành cùng mình, và đặc biệt là những khán giả đã luôn dành cho Quỳnh Anh nhiều tình cảm, kỳ vọng”, Hoa hậu viết.

Quỳnh Anh nhìn nhận danh hiệu hoa hậu không đồng nghĩa với việc một người không thể mắc sai sót. Tuy nhiên, danh hiệu này cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về trách nhiệm trong lời nói, cách ứng xử và hành động, kể cả những điều tưởng chừng nhỏ nhất.

Cô cho biết không muốn biến lời xin lỗi thành sự biện minh dài dòng. Thay vào đó, Quỳnh Anh muốn nghiêm túc nhìn nhận những điều chưa phù hợp, đồng thời mong có cơ hội làm rõ những vấn đề cần được hiểu đúng trên tinh thần tôn trọng tất cả những người liên quan.

Theo tân hoa hậu, trưởng thành không phải là luôn làm hài lòng tất cả mọi người hay lúc nào cũng xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo. Đó là quá trình học cách sống, ứng xử tinh tế hơn và hướng đến những điều tốt đẹp, kể cả khi phải đối diện với những điểm chưa hoàn thiện của bản thân.

Quỳnh Anh cảm ơn những người đã góp ý thiện chí, lắng nghe và bao dung với mình. Cô cho biết sẽ ghi nhớ sự việc như một bài học về sự chừng mực, tôn trọng và trách nhiệm cá nhân trong hành trình phía trước.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền hình ảnh được cho là nội dung trao đổi trong một nhóm chat riêng có liên quan đến các nhân vật của cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026. Những đoạn tin nhắn bị cho là có lời lẽ chê bai, bàn luận thiếu thiện chí về một số người đẹp và nhân vật liên quan cuộc thi, khiến dư luận tranh luận.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh trở thành tâm điểm chú ý khi bị gọi tên trong sự việc. Một số nội dung lan truyền được cho là nhắc đến Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền, Á hậu Trịnh Thị Hồng Đăng và giám khảo Lâm Ngân.

Tối 12/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo đã tiếp nhận phản hồi và đang phối hợp với các bên liên quan để rà soát, xác minh thông tin, làm cơ sở xem xét, xử lý phù hợp.

Sáng 13/10, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng đăng bài xin lỗi, nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc có thể gây tổn thương cho người khác.

Trước đó, Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh cũng đăng bài xin lỗi, nhận trách nhiệm về những lời nói thiếu cân nhắc.

Nguyễn Quỳnh Anh sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75m. Trước khi đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, cô đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và tham gia các cuộc thi sắc đẹp trong nước, quốc tế.

Quỳnh Anh được biết đến rộng rãi khi giành ngôi Á quân The Face Vietnam 2018. Năm 2019, cô lọt Top 10 Face of Asia tại Asia Model Festival. Hai năm sau, người đẹp đăng quang cuộc thi người mẫu quốc tế Supermodel Me 2021.

Năm 2024, Quỳnh Anh tham gia Miss Universe Vietnam và giành danh hiệu Á hậu 1, xếp sau Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Sau hai năm, cô trở lại cuộc thi với mục tiêu chinh phục vương miện và được xướng tên ở vị trí cao nhất trong đêm chung kết diễn ra tối 2/10 tại Hải Phòng.