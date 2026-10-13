Hoa hậu Quỳnh Anh xin lỗi sau lùm xùm nói xấu đồng nghiệp

Tối 13/10, hoa hậu Quỳnh Anh có bài đăng dài, thừa nhận sự việc liên quan đến nhóm chat nói xấu, chê bai đồng nghiệp gây tranh cãi những ngày qua. Người đẹp xin lỗi những người bị ảnh hưởng, khán giả và nhận trách nhiệm khi để xảy ra ồn ào.

"Quỳnh Anh hiểu rằng danh hiệu Hoa hậu không khiến mình trở thành một con người không thể mắc sơ sót. Nhưng danh hiệu ấy đòi hỏi Quỳnh Anh phải chú ý hơn, cẩn trọng hơn về lời nói, cách ứng xử và trách nhiệm của bản thân, ngay cả trong những điều tưởng chừng nhỏ nhất", cô chia sẻ.

Hoa hậu Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi sau 2 ngày kể từ khi xảy ra lùm xùm. Ảnh: FBNV.

Miss Universe Vietnam 2026 nói thêm: "Quỳnh Anh không muốn biến lời xin lỗi này thành lời biện minh dài dòng, nhưng bằng sự chân thành của mình, có điều gì chưa đúng chưa phù hợp, Quỳnh Anh nhận và sẽ sửa, sẽ điều chỉnh. Điều gì cần được hiểu đúng, Quỳnh Anh cũng mong được nói rõ, bằng sự tôn trọng dành cho tất cả những người có liên quan".

Sau cùng, nàng hậu cho biết sẽ lắng nghe, trân trọng những lời góp ý thiện chí và rút bài học về việc hành xử chừng mực, có trách nhiệm và tôn trọng đồng nghiệp.

Trước Quỳnh Anh, Á hậu Mỹ Anh cũng lên tiếng xin lỗi, nhận trách nhiệm sau ồn ào. Theo Mỹ Anh, cô không mong công chúng tha thứ, bỏ qua sau bài đăng này. Á hậu sẽ nghiêm túc nhìn lại bản thân, lắng nghe những góp ý và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể. Cô cũng học cách kiểm soát lời nói và cảm xúc, đồng thời chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã làm.

Lùm xùm liên quan tới hai người đẹp dấy lên vào tối 11/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm chat riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Người đẹp sinh năm 1999, quê Hà Nội, cao 1,75 m, từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi năm 2024. Sau hai năm, cô trở lại tranh tài và vượt qua các đối thủ để giành vương miện, kế nhiệm Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, tại Hà Nội. Cô theo học Đại học Thương mại Hà Nội và thành thạo tiếng Anh (IELTS 7.0). Người đẹp cao 1,75 m với số đo 85-64-95 cm. Cô từng giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.