Hoa hậu Quỳnh Anh tái xuất sàn diễn sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026

Hoa hậu Quỳnh Anh xuất hiện lộng lẫy ở vị trí vedette trong bộ sưu tập “L’Héritage” của NTK Phương Linh. Sau 1 tuần đăng quang, người đẹp nhanh chóng trở thành cái tên được khán giả quan tâm.

Hoa hậu Quỳnh Anh diện váy cưới lộng lẫy trên sàn diễn.

Bộ sưu tập của NTK Phương Linh khai thác vẻ đẹp cổ điển, chú trọng phom dáng, chất liệu và kỹ thuật chế tác. Các thiết kế sử dụng ren Pháp, lụa Mikado Nhật Bản cùng nhiều chi tiết đính kết thủ công.

Theo đó, những trang phục hướng đến giá trị được gìn giữ qua thời gian nhưng tiếp tục được phát triển bằng tư duy sáng tạo đương đại.

Show thời trang còn đem đến những thiết kế trong bộ sưu tập “Numéro 6: Vũ khúc cố đô” của NTK Nguyễn Phúc Tuấn.

Bộ sưu tập gây chú ý với câu chuyện sáng tạo được Nguyễn Phúc Tuấn ấp ủ gần hai năm, lấy cảm hứng từ ký ức tuổi thơ và vẻ đẹp của vùng đất cố đô Huế.

Khép lại bộ sưu tập, siêu mẫu Lan Khuê xuất hiện ở vị trí vedette, trở thành tâm điểm của màn trình diễn.

Cuối chương trình, NTK Phương Linh được trao giải The Couture Icon (Biểu tượng thời trang cao cấp), trong khi Nguyễn Phúc Tuấn nhận giải The Emerging Icon (Biểu tượng thời trang bứt phá). Danh hiệu ghi nhận dấu ấn sáng tạo của hai nhà thiết kế tại Couture Show.

Ngoài ra, Vietnam NextGen Fashion Era 2 cũng dành sân khấu cho 25 nhà thiết kế trẻ và 10 thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang. NTK Đinh Thiên Phong giành giải cao nhất “The Next Icon” (Biểu tượng thời trang kế tiếp).

NTK Võ Thành Đạt nhận giải “The Visionary” (NTK Tiềm năng) và Nguyễn Thành Lương được trao “The Breakthrough” (NTK Đột phá). Top 3 nhà thiết kế này đồng thời có cơ hội giới thiệu bộ sưu tập tại một sự kiện thời trang quốc tế ở Milan.