Hoa hậu Quỳnh Anh bị phạt sau vụ lộ nhóm chat nói xấu

Chiều 25/10, thông qua fanpage chính thức, BTC Miss Universe Vietnam lên tiếng về vụ việc các tin nhắn riêng tư lan truyền trên mạng xã hội thời gian qua. Sau quá trình rà soát và xem xét, đơn vị này đưa ra hình thức xử lý đối với các cá nhân liên quan, bao gồm Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh.

"Sau quá trình xem xét, BTC quyết định áp dụng hình thức xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Theo đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Nguyễn Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật hiện hành", phía Miss Universe Vietnam thông báo.

Đối với Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, BTC quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu của cô trong 3 tháng và nộp phạt.

Hoa hậu Quỳnh Anh và Á hậu Trịnh Mỹ Anh vướng ồn ào nói xấu. Ảnh: BTC.

"Mọi quyết định thuộc thẩm quyền của BTC sẽ được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định có liên quan", Miss Universe Vietnam chia sẻ.

Trước đó, lùm xùm liên quan tới hai người đẹp dấy lên vào tối 11/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm chat riêng, có nội dung chê bai, bàn tán về một số nhân vật liên quan đến cuộc thi Miss Universe Vietnam. Dân mạng phát hiện tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong nhóm chat này. Sau khi vụ việc gây tranh cãi, hai người đẹp lần lượt xin lỗi, tuy nhiên vẫn bị khán giả phản ứng mạnh.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 trong đêm chung kết diễn ra ngày 2/10 tại Hải Phòng. Người đẹp sinh năm 1999, cao 1,75 m, từng giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi năm 2024. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003, từng giành ngôi vị Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.