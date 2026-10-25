Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng vì ồn ào lộ nhóm chat nói xấu

Chiều 25/10, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 đã đưa ra thông báo chính thức về hướng xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh liên quan đến ồn ào lộ nhóm chat nói xấu ban giám khảo Miss Universe Vietnam, Hoa hậu Kỳ Duyên và Á hậu Trịnh Hồng Đăng.

Thông tin trên Phụ nữ mới, Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty FIVE6 Entertainment đã phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Hải Phòng và Hội đồng Ban giám khảo để rà soát, xác minh những vấn đề liên quan đến các cá nhân tham gia cuộc thi. Trong quá trình làm việc, ban tổ chức cho biết đã trực tiếp trao đổi với Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh. Hai người đẹp cũng đã công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân.

Đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, ban tổ chức quyết định áp dụng hình thức xử lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp. Cụ thể, người đẹp sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, Quỳnh Anh sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng sau khi đăng quang vì ồn ào nhóm chat nói xấu.Ảnh: FBNV

Với trường hợp Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bị tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Cô cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp phạt theo quyết định của cơ quan chức năng và quy định pháp luật hiện hành, nếu có.

Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, xử lý những nội dung liên quan. Các quyết định thuộc thẩm quyền của ban tổ chức sẽ được thực hiện dựa trên quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và quy định có liên quan.

Trịnh Mỹ Anh cũng bị cấm diễn 3 tháng.Ảnh: FBNV

Theo ban tổ chức, đây là hình thức xử lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Thông tin thêm trên báo Thanh Niên, “ngoài ra, ban tổ chức tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý các nội dung liên quan. Mọi quyết định thuộc thẩm quyền của ban tổ chức sẽ được thực hiện trên cơ sở quy chế cuộc thi, thông tin đã được xác minh và các quy định có liên quan”, phía Miss Universe Vietnam 2026 chia sẻ trong thông báo.

Trước đó, ồn ào liên quan đến nhóm chat được cho là có nội dung bàn luận về Á hậu Hồng Đăng, Hoa hậu Kỳ Duyên đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Theo đó, tài khoản mạng xã hội của Hoa hậu Quỳnh Anh, Á hậu Trịnh Mỹ Anh đã có những lời bình phẩm, nhận xét không hay dành cho người khác trong nhóm chat bị lộ.

Tại buổi gặp gỡ truyền thông của Top 5 Miss Universe Vietnam diễn ra ngày 15/10, Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh đã trực tiếp gửi lời xin lỗi Hồng Đăng. Thế nhưng, thái độ của Hồng Đăng khá sượng trân, giữ khoảng cách nhất định. Trong khi đó, Hoa hậu Kỳ Duyên vẫn không có bất kì động thái nào dù là "nạn nhân" của nhóm nói xấu.

Sau ồn ào, Hoa hậu Quỳnh Anh tiếp tục gây chú ý khi không xuất hiện trong danh cách thí sinh thi Miss Universe 2026. Cụ thể, trang chủ cuộc thi công bố danh sách 126 người đẹp tham dự đấu trường nhan sắc năm nay, thông qua việc mở bình chọn nhận cơ hội vào top 30 của đêm chung kết. Đáng chú ý, danh sách đó hoàn toàn vắng mặt đại diện 6 quốc gia Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Lào, Singapore.

Trước đó vài ngày, ông Ronald Day - CEO Miss Universe tiếp tục khẳng định quyền quyết định các vấn đề liên quan đến cuộc thi thuộc về đội ngũ tổ chức tại Puerto Rico, đồng thời xác nhận tình trạng liên quan đến đại diện của 6 quốc gia ở châu Á vẫn chưa thay đổi. Mâu thuẫn bắt nguồn từ việc tổ chức Miss Universe không công nhận tính pháp lý trong việc ông Nawat nắm quyền sở hữu bản quyền cuộc thi tại 6 thị trường thuộc Đông Nam Á. Hiện tại việc Quỳnh Anh có được chinh chiến quốc tế không vẫn là thắc mắc của công chúng.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: FBNV