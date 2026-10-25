Hoa hậu Quỳnh Anh bị cấm diễn 6 tháng

Ngày 25/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 phát đi thông báo về hướng xử lý đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh sau khi ghi nhận những thông tin, diễn biến gây chú ý trên mạng xã hội liên quan đến các cá nhân tham gia cuộc thi.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam cùng Công ty Five6 Entertainment đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tại Hải Phòng và hội đồng ban giám khảo để rà soát, xác minh những vấn đề liên quan.

Hoa hậu Quỳnh Anh nộp phạt, bị cấm diễn 6 tháng vì ồn ào lộ nhóm chat nói xấu.

Trong quá trình làm việc, ban tổ chức đã trực tiếp trao đổi với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh. Hai người đẹp công khai gửi lời xin lỗi trên mạng xã hội về việc đề cập đến người khác trong câu chuyện cá nhân.

Sau quá trình xem xét, ban tổ chức quyết định áp dụng hình thức xử lý đối với từng trường hợp.

Đối với Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, ban tổ chức cho biết quyết định xử lý nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm trong phát ngôn, ứng xử và bảo đảm các chuẩn mực dành cho người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Nguyễn Quỳnh Anh sẽ không tham gia các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh còn phải thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành.

Đối với Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh, ban tổ chức quyết định tạm dừng các hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong thời hạn 3 tháng, tính từ ngày quyết định có hiệu lực.

Hình thức xử lý nhằm nhấn mạnh trách nhiệm của người giữ danh hiệu sắc đẹp, đồng thời nâng cao ý thức trong phát ngôn, ứng xử nơi công cộng. Ngoài ra, Trịnh Mỹ Anh thực hiện nghĩa vụ nộp phạt cho cơ quan chức năng theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền và quy định pháp luật hiện hành, nếu có.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 cho biết tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý những nội dung liên quan.

Á hậu Trịnh Mỹ Anh cũng phải xin lỗi sau ồn ào.

Ồn ào liên quan đến Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh và Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh bắt đầu từ tối 11/10, khi mạng xã hội lan truyền loạt ảnh chụp tin nhắn được cho là xuất phát từ một nhóm trò chuyện riêng của các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026.

Nội dung các đoạn hội thoại gây tranh cãi vì xuất hiện những lời lẽ bị cho là thiếu tôn trọng, chê bai một số người đẹp và thành viên ban giám khảo cuộc thi. Trong số những người được nhắc đến có Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên và Á hậu Trịnh Hồng Đăng. Hình ảnh đại diện của Nguyễn Quỳnh Anh và Trịnh Mỹ Anh xuất hiện trong các đoạn tin nhắn khiến hai người đẹp trở thành tâm điểm chỉ trích.

Sáng 13/10, Á hậu Trịnh Mỹ Anh đăng bài xin lỗi, xác nhận mình là thành viên nhóm chat và nhận trách nhiệm về những phát ngôn thiếu cân nhắc.

Tối cùng ngày, Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh cũng xin lỗi, thừa nhận cần cẩn trọng, tinh tế hơn trong lời nói và cách ứng xử.

Ngày 15/10, trong buổi gặp gỡ truyền thông, Quỳnh Anh trực tiếp gửi lời xin lỗi Á hậu Trịnh Hồng Đăng.