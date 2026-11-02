Hoa hậu Quốc tế 2026 chỉ cho thí sinh đem 4 vali đi thi

Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2026 sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Nhật Bản, quy tụ các đại diện nhan sắc đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, Lê Phương Khánh Như được lựa chọn trở thành đại diện Việt Nam tham gia đấu trường sắc đẹp này, nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trong nước.

Mới đây, ông Stephen Diaz - Giám đốc truyền thông của Miss International đã có chia sẻ trên trang cá nhân về một quy định mới dành cho các thí sinh trong mùa giải năm nay.

Ông Stephen Diaz thông báo về quy định mới dành cho các thí sinh Hoa hậu Quốc tế 2026.

Theo đó, mỗi người đẹp khi đến Nhật Bản tham dự cuộc thi chỉ được phép mang theo tối đa 4 vali hành lý. Đây là thay đổi đáng chú ý, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc thi sắc đẹp thường đòi hỏi thí sinh chuẩn bị số lượng lớn trang phục, phụ kiện và vật dụng cá nhân cho nhiều hoạt động khác nhau.

"Năm nay, tất cả các thí sinh chỉ được phép mang tối đa 4 hành lý để phù hợp với thông điệp về một cuộc thi sắc đẹp bền vững. Những bộ váy và hành lý không cần thiết đều bị loại bỏ! Du lịch thông minh đang là xu hướng!", ông Stephen Diaz chia sẻ.

Thông tin nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng yêu sắc đẹp. Nhiều khán giả bất ngờ trước giới hạn hành lý khá nghiêm ngặt, bởi các thí sinh thường phải chuẩn bị trang phục cho những buổi chụp hình, hoạt động giao lưu, trình diễn và các sự kiện bên lề.

Một số ý kiến cho rằng quy định này sẽ khiến người đẹp phải tính toán kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn trang phục, phụ kiện, đồng thời đánh giá cao thông điệp hạn chế hành lý không cần thiết và hướng đến tính bền vững của ban tổ chức.

Khánh Như là đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Quốc tế 2026.

Miss International là một trong những cuộc thi sắc đẹp lâu đời trên thế giới, thường đề cao vẻ đẹp thanh lịch, trí tuệ, khả năng giao tiếp và tinh thần giao lưu văn hóa. Bên cạnh các phần thi trình diễn, thí sinh còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, quảng bá văn hóa và giao lưu với khán giả nước chủ nhà.

Đại diện Việt Nam tại mùa giải năm nay là Lê Phương Khánh Như, sinh năm 2004, từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Sau thành tích này, người đẹp tiếp tục nhận được sự chú ý khi được lựa chọn tham gia Hoa hậu Quốc tế 2026.

Trước đó, Khánh Như từng đảm nhận vai trò MC trong một số hoạt động thuộc khuôn khổ Miss World 2026. Trải nghiệm này giúp cô có thêm cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đồng thời rèn luyện khả năng dẫn dắt, diễn đạt và tương tác trước công chúng. Đây cũng là những kỹ năng cần thiết khi người đẹp bước vào các hoạt động giao lưu, phỏng vấn và thể hiện bản thân tại Miss International 2026.