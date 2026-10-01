Hoa hậu quê Đồng Nai từng đi học bằng máy bay, giờ ra sao?

Mai Phương sinh năm 1999, quê Đồng Nai. Trước khi đăng quang Miss World Vietnam, cô từng giành danh hiệu Người đẹp Nhân ái và lọt Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2020.

Sau khi giành vương miện Miss World Vietnam, Mai Phương được lựa chọn đại diện Việt Nam tham dự Miss World. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, đến tháng 2/2024, người đẹp mới chính thức lên đường sang Ấn Độ để tranh tài tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Trong suốt hành trình tại Miss World, Mai Phương gây chú ý với ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và thành tích IELTS 8.0.

Hoa hậu từng "đi học bằng máy bay"

Bên cạnh hành trình thi nhan sắc, câu chuyện học tập của Mai Phương cũng từng nhận được sự quan tâm. Năm 2018, cô đăng quang Hoa khôi Đại học Đồng Nai. Người đẹp theo học hệ cao đẳng tại Đại học Đồng Nai trong 3 năm, sau đó học liên thông ngành Ngôn ngữ Anh tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM.

Mai Phương từng cho biết ngay từ năm nhất đại học, gia đình mong muốn cô đi du học nhưng quá trình hoàn thiện giấy tờ gặp một số trục trặc. Nếu lựa chọn học đại học ngay từ đầu, cô lo việc học có thể bị gián đoạn khi hồ sơ hoàn tất. Vì vậy, người đẹp quyết định học hệ cao đẳng tại Đại học Đồng Nai trong 3 năm để vừa học tập vừa thuận tiện chăm sóc cha mẹ.

Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng, Mai Phương tiếp tục học liên thông đại học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, TP.HCM.

Sau khi đăng quang Miss World Vietnam, dù lịch trình công việc liên tục thay đổi và phải di chuyển giữa nhiều tỉnh, thành, Mai Phương vẫn duy trì việc học. Có thời điểm, cô vừa đáp chuyến bay xuống TP.HCM đã lập tức đến trường. Người đẹp từng hài hước gọi đây là cảnh "đi học bằng máy bay".

Mai Phương từng chia sẻ việc có bằng đại học hay không phụ thuộc vào lựa chọn công việc và mục tiêu của mỗi người. Với cô, việc hoàn thành chương trình đại học là một mục tiêu cần được duy trì dù lịch trình công việc có nhiều biến động.

Trong thời gian chuẩn bị cho Miss World Vietnam, Mai Phương từng bảo lưu một năm học để tập trung cho cuộc thi. Sau khi đăng quang, cô tiếp tục trở lại trường vào buổi tối, thường xuyên di chuyển giữa Đà Nẵng và TP.HCM để vừa hoàn thành công việc vừa theo đuổi việc học.

Từng gây chú ý với thông tin sang Mỹ

Sau khi kết thúc hành trình tại Miss World, Mai Phương dần hạn chế xuất hiện trong các hoạt động giải trí. Cuối năm 2024, thông tin người đẹp có kế hoạch sang Mỹ định cư cùng gia đình từng lan truyền trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, Mai Phương cho biết sang Mỹ là mong muốn cô đã ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên, người đẹp cần thêm thời gian để học tập, làm việc và hoàn thiện bản thân trước khi thực hiện kế hoạch này.

Phía công ty quản lý khi đó cũng cho biết Mai Phương tiếp tục tập trung cho việc học tại Việt Nam. Theo chia sẻ của người đẹp, du học là kế hoạch dài hạn và sẽ được thực hiện vào thời điểm phù hợp.

Do đó, thông tin Mai Phương "sắp sang Mỹ định cư" từng thu hút sự chú ý nhưng chưa trở thành hiện thực tại thời điểm đó. Sau thông tin này, người đẹp cũng chưa đưa ra thông báo chính thức mới về việc chuyển sang Mỹ sinh sống.

Thử sức ở âm nhạc, hoạt động độc lập

Với nền tảng học vấn, khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm hoạt động trong showbiz, Mai Phương từng được kỳ vọng có nhiều bước tiến sau khi đăng quang. Tuy nhiên, hành trình nghệ thuật của cô cũng trải qua nhiều thay đổi.

Sau khi rời công ty Sen Vàng, Mai Phương gia nhập một đơn vị quản lý mới và tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Người đẹp thử sức ở âm nhạc, thực hiện các sản phẩm riêng và xây dựng hình ảnh cá nhân.

Đến tháng 7/2026, Mai Phương bất ngờ thông báo hoạt động độc lập, đồng thời công bố kênh liên hệ mới phục vụ các hoạt động nghệ thuật và thương mại.

Sau động thái này, công ty quản lý cũ lên tiếng cho rằng hợp đồng giữa hai bên vẫn còn hiệu lực và chưa có văn bản thanh lý hoặc chấm dứt hợp đồng. Phía công ty cho rằng việc Mai Phương đơn phương công bố hoạt động độc lập chưa phù hợp với thỏa thuận quản lý độc quyền, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với các đối tác có ý định hợp tác với người đẹp.

Không lâu sau, Mai Phương tiếp tục đưa ra phản hồi. Theo phía người đẹp, trong quá trình hợp tác, công ty đã có những vi phạm liên quan đến nghĩa vụ theo hợp đồng quản lý độc quyền. Cô cũng đề cập đến các vấn đề liên quan đến thanh toán, doanh thu và những khoản chi phí mà phía công ty xác định là công nợ.

Những thông tin được hai bên đưa ra có nhiều điểm khác nhau, khiến vụ việc thu hút sự quan tâm của công chúng. Các phản hồi qua lại giữa Mai Phương và công ty quản lý cũ trở thành một trong những diễn biến đáng chú ý xoay quanh người đẹp trong thời gian gần đây.