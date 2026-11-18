Phan Thị Mơ sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc vào tối 21/11 tại Cần Thơ. Cô cùng êkíp đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần xuất hiện này, kỳ vọng góp phần thu hút sự quan tâm của công chúng đối với lễ hội.

Với người đẹp phim “Hồ sơ lửa”, đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là cơ hội để tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa mà cô dành nhiều sự quan tâm.

Phan Thị Mơ đồng hành với Lễ hội Oóc Om Bóc – Đua ghe Ngo tại Cần Thơ năm 2026

Phan Thị Mơ cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được lựa chọn đồng hành cùng chương trình. Đây là lần đầu tiên người đẹp tham gia một sự kiện văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam Bộ.

Hoa hậu cũng mong chờ được trực tiếp trải nghiệm hoạt động đua ghe Ngo, một trong những điểm nhấn của lễ hội.

Theo cô, sức hấp dẫn của cuộc đua không chỉ nằm ở sự tranh tài mà còn ở tinh thần phối hợp và đồng lòng của các đội ghe. Hình ảnh hàng chục tay chèo cùng nhịp trên một chiếc ghe khiến cô liên tưởng đến ý nghĩa của sự hợp tác trong cuộc sống.

Phan Thị Mơ sinh năm 1990, quê Tiền Giang, đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018. Sau cuộc thi, cô tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện văn hóa và chương trình quảng bá du lịch.

Người đẹp kỳ vọng lần đồng hành này sẽ góp phần đưa những nét đẹp văn hóa đến gần hơn với công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Thơ như một điểm đến giàu bản sắc.