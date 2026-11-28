Mới đây, trên trang cá nhân, Hoa hậu Phạm Hương chia sẻ loạt hình ảnh bàn tiệc Lễ Tạ ơn được cô chuẩn bị cho gia đình tại Mỹ. Người đẹp lựa chọn tông cam, vàng và đỏ làm chủ đạo, mang đậm không khí mùa thu.

“Bàn tiệc Lễ Tạ ơn ngập tràn sự ấm áp, những bông hoa đẹp và các chi tiết nhỏ khiến mùa lễ hội trở nên đặc biệt. Biết ơn vẻ đẹp của sự sum họp và sẻ chia”, Phạm Hương viết.

Bàn tiệc được bày biện thịnh soạn với các món ăn truyền thống trong dịp Lễ Tạ ơn như gà tây nướng, cùng nhiều loại bánh ngọt và trái cây. Cách sắp xếp món ăn, phối hợp màu sắc và trang trí hoa cho thấy sự chăm chút của người đẹp.

Phạm Hương chuẩn bị bàn tiệc Lễ Tạ ơn thịnh soạn cho gia đình tại Mỹ. Ảnh: @phamhuong.

Trong dịp này, Phạm Hương diện đầm trắng của nhà thiết kế Linh San. Thiết kế có kiểu dáng thanh lịch với phần cổ đính đá và điểm nhấn xếp nếp ở eo. Ở tuổi 35, hoa hậu vẫn duy trì vóc dáng cân đối cùng phong cách thời trang sang trọng.

Trước đó, vào những dịp đặc biệt như ngày lễ, sinh nhật, Phạm Hương cũng thường chia sẻ không gian nhà, hình ảnh vi vẻ bên các con.

Phạm Hương sinh năm 1991, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015. Cô từng là một trong những người đẹp được săn đón bậc nhất showbiz Việt, đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình truyền hình thực tế như The Face Vietnam, The Look Vietnam.

Năm 2018, giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, Phạm Hương bất ngờ sang Mỹ sinh sống. Thời gian đầu, cô vẫn duy trì công việc người mẫu, ký hợp đồng với các công ty quản lý và thực hiện một số bộ ảnh thời trang. Sau đó, người đẹp dần rút khỏi hoạt động nghệ thuật để tập trung chăm sóc gia đình.

Phạm Hương lần lượt công khai hai con trai vào năm 2019 và 2021 nhưng đến nay vẫn giữ kín danh tính ông xã. Gia đình hoa hậu hiện sống trong một căn biệt thự tại bang California. Ngoài việc duy trì sở thích tập yoga, chơi golf, người đẹp dành nhiều thời gian đồng hành cùng các con trong học tập và rèn luyện thể thao. Cô cũng chú trọng dạy tiếng Việt cho hai bé, duy trì nếp đón Tết truyền thống dù sống xa quê.

Phạm Hương sau hơn 8 năm rời showbiz, sang Mỹ sinh sống. Ảnh: @phamhuong.

Sau thời gian học thiết kế và trang trí nội thất, tháng 4/2023, Phạm Hương mở cửa hàng hoa tươi tại Mỹ. Hoa hậu trực tiếp thiết kế các sản phẩm, tổ chức workshop chia sẻ kinh nghiệm cắm hoa. Trong năm 2026, cô mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực thiết kế và trang trí tiệc cưới, sự kiện.

Sau hơn 8 năm rời showbiz, Phạm Hương vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả. Tháng 4 năm nay, người đẹp gây chú ý khi tiết lộ nhận được lời mời trở lại đảm nhận vai trò huấn luyện viên một chương trình. Tuy nhiên, hoa hậu chưa xác nhận kế hoạch tái xuất.