Hoa hậu Phạm Hương từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng giải trí Việt, ghi dấu ấn với nhan sắc sắc sảo cùng phong thái tự tin, cuốn hút. Sau nhiều năm sang Mỹ định cư và lựa chọn cuộc sống kín tiếng, nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường.

Mới đây, Phạm Hương thu hút chú ý khi đăng tải loạt ảnh ghi lại không khí đón Lễ Tạ ơn (Thanksgiving) tại căn nhà của cô ở Mỹ. Qua những hình ảnh được chia sẻ, không gian sống của người đẹp được trang hoàng chỉn chu với những món đồ trang trí mang đậm không khí ngày lễ. Cách bài trí ấm cúng, tinh tế tạo cảm giác gần gũi, thể hiện sự chuẩn bị của gia đình Phạm Hương cho dịp đặc biệt này.

Hoa hậu Phạm Hương đón Lễ Tạ ơn ở Mỹ.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 diện chiếc đầm dài màu trắng với thiết kế nhẹ nhàng, tôn lên vóc dáng thanh mảnh. Trang phục đơn sắc giúp người đẹp toát lên vẻ thanh lịch, thướt tha. Dù không còn thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí hay hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, Phạm Hương vẫn giữ được sức hút riêng.

Đặc biệt, nhan sắc của cô tiếp tục nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Người đẹp được nhận xét ngày càng mặn mà, chín muồi và cuốn hút hơn.

Những hình ảnh đời thường của Phạm Hương cũng cho thấy cuộc sống tương đối bình yên mà cô đang tận hưởng tại xứ sở cờ hoa. Không còn gắn bó với ánh đèn sân khấu hay lịch trình hoạt động dày đặc, nàng hậu dành nhiều thời gian cho tổ ấm và các con.

Phạm Hương hiện có cuộc sống bình yên ở Mỹ.

Trước khi sang Mỹ, Phạm Hương từng là một trong những hoa hậu có sức ảnh hưởng lớn của showbiz Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 và trở thành đại diện Việt Nam tham gia Miss Universe 2015.

Với vẻ đẹp hiện đại, thần thái tự tin cùng khả năng trình diễn nổi bật, Phạm Hương nhanh chóng trở thành cái tên được truyền thông và công chúng đặc biệt quan tâm. Sau cuộc thi, cô liên tục xuất hiện trong các chương trình truyền hình, sự kiện thời trang và đảm nhận nhiều vai trò trong lĩnh vực giải trí.

Tuy nhiên, giữa lúc sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phạm Hương bất ngờ quyết định sang Mỹ sinh sống. Sau đó, người đẹp dần cởi mở hơn về chuyện tình cảm, thông báo đã kết hôn và xây dựng tổ ấm tại nước ngoài. Hiện tại, cô là mẹ của hai bé trai, có cuộc sống gia đình viên mãn.

Phạm Hương hiện là mẹ của 2 con trai.

Dù không còn hoạt động showbiz rầm rộ, Phạm Hương vẫn duy trì sự hiện diện trên mạng xã hội thông qua những khoảnh khắc đời thường. Từ hình ảnh chăm sóc gia đình, tận hưởng cuộc sống tại Mỹ đến những dịp đặc biệt bên người thân, các bài đăng của nàng hậu đều nhận được sự quan tâm nhất định. Sau nhiều năm rời xa hào quang showbiz, Phạm Hương vẫn giữ được sức hút và vị trí riêng trong lòng của nhiều khán giả.