Sáng 19/11, Hoa hậu Việt Nam 2026 Nguyễn Yến Trang trở về Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trong sự chào đón của hàng trăm sinh viên. Chuyến thăm nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, là dịp tân hoa hậu gặp lại, tri ân các thầy cô.

Tại buổi gặp mặt, Yến Trang được nhà trường trao giấy khen, tặng hoa và phần thưởng để ghi nhận những nỗ lực, thành tích tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô tặng tranh tri ân nhà trường và Khoa Sư phạm, nơi mình đang theo học ngành Giáo dục tiểu học.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang về trường sáng 19/11. Ảnh: Hồng Vĩnh.

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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang được nhà trường tặng giấy khen sau thành tích tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Ba thế hệ cùng một mái trường

Trở về sau khi đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Yến Trang bày tỏ sự biết ơn thầy cô, bạn bè đã dành sự ủng hộ, động viên suốt cuộc thi. Cô khẳng định dù đảm nhận vai trò nào, bản thân vẫn là người học trò cần tiếp tục học hỏi.

Buổi gặp gỡ còn có sự hiện diện của bà Nguyễn Ngọc Yến - mẹ hoa hậu Yến Trang. Với gia đình, đây là ngày trở về một địa chỉ thân thuộc, gắn với việc học và công tác của ba thế hệ.

Ông nội Yến Trang - thầy Nguyễn Thế Xuân - từng công tác hơn 20 năm tại Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, tiền thân của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Mẹ cô cũng từng là sinh viên của trường. Đến thế hệ Yến Trang, cô tiếp tục lựa chọn mái trường này để theo đuổi ngành Giáo dục tiểu học.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang và mẹ đều là sinh viên tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Bà Nguyễn Ngọc Yến bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi chứng kiến con gái được thầy cô, sinh viên chào đón. Ba thế hệ đi qua những chặng đường khác nhau nhưng cùng có sự gắn bó với nhà trường và nghề giáo.

Bà mong con tiếp bước truyền thống gia đình, hoàn thành việc học cũng như trách nhiệm của Hoa hậu Việt Nam. Trước ngày trở lại, mẹ còn dặn Yến Trang gặp, chào hỏi những thầy cô từng dạy mình.

Giao lưu với sinh viên, Yến Trang kể bản thân từng nhút nhát, chưa dám nghĩ đến ngôi vị hoa hậu khi tham gia sơ khảo. Những trải nghiệm trong cuộc thi giúp cô tự tin, trưởng thành hơn. Ảnh: Hồng Vĩnh.

PGS.TS Đỗ Hồng Cường - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội - chúc mừng thành công của Yến Trang. Ông cho rằng kết quả cô đạt được là niềm vui, niềm tự hào của gia đình và nhà trường, đặc biệt khi gia đình có nhiều thế hệ gắn bó với ngôi trường đào tạo giáo viên của Hà Nội.

Ghi nhận nỗ lực của tân hoa hậu, PGS.TS Đỗ Hồng Cường mong cô giữ sự tự tin đã thể hiện trong cuộc thi, tiếp tục học tập, hoàn thiện bản thân và lan tỏa vẻ đẹp tri thức. Ông kỳ vọng Yến Trang mang theo những phẩm chất của người giáo viên trong hành trình mới, truyền cảm hứng cho sinh viên bằng cách sống và những việc làm tích cực.

Trước những lời chúc mừng và kỳ vọng, Yến Trang dành lời tri ân tới thầy cô: “Dù ở cương vị nào, danh hiệu nào, em vẫn là cô sinh viên bé nhỏ của thầy cô”.

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Hoa hậu Nguyễn Yến Trang gửi lời cảm ơn tới các thầy cô đã đồng hành, động viên trong quá trình học tập và tham gia cuộc thi. Ảnh: Hồng Vĩnh.

'Em vẫn là cô sinh viên bé nhỏ của thầy cô'

Trong chương trình giao lưu với sinh viên, Yến Trang nhìn lại sự thay đổi từ một cô gái nhút nhát đến khi giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô cho biết ở vòng sơ khảo, bản thân chưa dám nghĩ sẽ trở thành người chiến thắng.

Qua các thử thách, cô có cơ hội đến nhiều nơi, tích lũy trải nghiệm, học thêm kỹ năng và dần tự tin hơn. Yến Trang nói cô đã nỗ lực hết mình trong cuộc thi. Quá trình ấy vất vả nhưng đem lại niềm vui, mỗi bài học đều trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Từ trải nghiệm của mình, tân hoa hậu nhắn nhủ sinh viên tin tưởng vào con đường đã lựa chọn và kiên trì theo đuổi mục tiêu. Cô cho rằng nếu không thử sức, không cố gắng, mỗi người sẽ khó biết bản thân có thể làm được đến đâu.

TS. Trần Thị Hà Giang - Trưởng khoa Sư phạm - mong Yến Trang giữ bản lĩnh, luôn là chính mình và mang những phẩm chất của người giáo viên vào hành trình sau đăng quang. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Hoa hậu Nguyễn Yến Trang chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy cô tại khoa Sư phạm tiểu học. Ảnh: Hồng Vĩnh.

Tại buổi gặp, TS. Trần Thị Hà Giang - Trưởng khoa Sư phạm - chia sẻ niềm vui khi sinh viên của khoa đăng quang, đồng thời bày tỏ những lo lắng trước trách nhiệm mà danh hiệu mang lại.

Bà mong Yến Trang giữ bản lĩnh, luôn là chính mình và ứng xử với mọi người bằng cốt cách của một sinh viên sư phạm. Theo bà Giang, danh hiệu sẽ gắn với Yến Trang lâu dài, đòi hỏi cô tiếp tục rèn luyện. Gia đình, nhà trường sẽ đồng hành, phối hợp với đơn vị quản lý để hỗ trợ, định hướng cho cô.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường - kỳ vọng Yến Trang tiếp tục học tập, phát triển chuyên môn và đóng góp cho cộng đồng. Ảnh: Hồng Vĩnh.

PGS.TS Nguyễn Văn Tuân - Phó Hiệu trưởng nhà trường - cho biết thầy cô luôn quan tâm, dõi theo Yến Trang trong các vòng thi. Ông ấn tượng với cách cô thể hiện văn hóa Hà Nội và mong tân hoa hậu tiếp tục phát huy điều đó trong các hoạt động cộng đồng.

Nhà trường sẽ tạo điều kiện để Yến Trang phát triển chuyên môn, nghề nghiệp. Cùng với đó là kỳ vọng cô có những đóng góp cho trường, lan tỏa tinh thần học tập, rèn luyện tới sinh viên.

Ông Bùi Minh Thành - Chủ tịch Hoàng Thành Group, Phó Trưởng ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - cho biết hành trình sau đăng quang của Yến Trang đã có định hướng. Thời gian tới, cô sẽ tham gia các hoạt động cộng đồng, nhân ái, trở lại những địa phương từng đến trong cuộc thi và tiếp tục đến các vùng đất khác để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Theo ông Thành, các hoạt động cần xuất phát từ sự chân thành của Yến Trang. Tân hoa hậu cùng các á hậu, đại sứ và thí sinh sẽ tiếp tục rèn luyện, trưởng thành để đáp lại sự tin tưởng của công chúng.

Yến Trang chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô và sinh viên trong ngày trở lại ngôi trường gắn bó với ba thế hệ gia đình. Ảnh: Hồng Vĩnh.