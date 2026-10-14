Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành tiến sĩ ở tuổi 41

Ngày 14/10, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền - chia sẻ một số hình ảnh bên Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trong buổi bảo vệ luận án tiến sĩ.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang là người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho Nguyễn Thị Huyền.

Theo bà Trường Giang, nhiều năm qua, bà và Nguyễn Thị Huyền là đồng nghiệp tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù vậy, cả hai chưa từng làm việc trực tiếp với nhau. Vì vậy, lúc đầu, khi nhận hướng dẫn cho Nguyễn Thị Huyền, bà băn khoăn với câu hỏi: "Một hoa hậu với nhiều hoạt động, mối quan hệ xã hội, liệu có đủ thời gian, sự tập trung và kiên trì cho công việc nghiên cứu khoa học vốn không ít nhọc nhằn?". Vì thế, ngay từ đầu, trong vai trò là người đồng hướng dẫn, PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang đã đặt ra những yêu cầu khá khắt khe, không có sự ưu ái nào dành cho hoa hậu.

"Và 3 năm qua, Huyền đã khiến tôi thay đổi những suy nghĩ ban đầu. Huyền nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, khá chủ động và không dễ bỏ cuộc. Đặc biệt, Huyền còn có bản lĩnh 'cãi' cả người hướng dẫn. Đấy cũng là tố chất cần có của người làm khoa học: Chính kiến, tư duy độc lập và khả năng bảo vệ quan điểm của mình bằng những luận cứ khoa học", PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ.

PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang là người hướng dẫn luận án tiến sĩ cho Nguyễn Thị Huyền. Ảnh: NVCC.

Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết thêm trước đây, Nguyễn Thị Huyền từng có một lần không thành công trên con đường trở thành tiến sĩ. Vì vậy, những cố gắng, kiên trì của cô ở lần thứ hai khiến PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang trân trọng.

"Hơn 20 năm trước, Nguyễn Thị Huyền được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Hôm nay, Huyền có thêm một dấu mốc mới trên hành trình chinh phục tri thức. Danh hiệu hoa hậu là một dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, còn học vị tiến sĩ là kết quả của một hành trình học tập, nghiên cứu và lao động khoa học bền bỉ. Nhưng như Huyền tâm sự trong lễ bảo vệ: Học vị tiến sĩ không phải là đích đến cuối cùng, mà là sự khởi đầu của một trách nhiệm lớn hơn với khoa học và với chính mình", PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang chia sẻ.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004.

Cùng năm, cô sang Trung Quốc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) và lọt top 15 - thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường này thời điểm đó. Trở về nước, Nguyễn Thị Huyền được săn đón, đắt show sự kiện, chụp quảng cáo.

Ngoài sắc vóc, Nguyễn Thị Huyền còn sở hữu thành tích học tập tốt. Sau khi nhận bằng cử nhân báo chí tại Trường đại học Middlesex (Anh), cô ký hợp đồng làm việc tại VTV4. Ở đây, cô góp phần xây dựng chương trình từ thiện Cuộc sống vẫn tươi đẹp dành cho người khuyết tật được phát hàng tuần, song song công việc MC tiếng Việt và tiếng Anh cho nhiều chương trình trong và ngoài nước.

Từ năm 2012 đến nay, Nguyễn Thị Huyền là giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Cô có cuộc sống kín tiếng. Thỉnh thoảng, Nguyễn Thị Huyền tham gia một số sự kiện giải trí, làm giám khảo Hoa hậu Việt Nam 2024.