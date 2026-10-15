Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền trở thành Tiến sĩ Báo chí ở tuổi 41

Ngày 13/10, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành Báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền với đề tài: "Nhu cầu và điều kiện tiếp nhận thông tin báo chí của sinh viên Việt Nam hiện nay". Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang là người hướng dẫn Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền làm luận án Tiến sĩ đã chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình nhiều thử thách này. Bà cho biết, ban đầu, khi nhận hướng dẫn Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền thực hiện luận án Tiến sĩ, bà từng có những băn khoăn nhất định.

Với một người có nhiều hoạt động và mối quan hệ xã hội như Huyền, bà không khỏi đặt câu hỏi liệu cô có đủ thời gian, sự tập trung và kiên trì để theo đuổi công việc nghiên cứu khoa học vốn đòi hỏi nhiều công sức. Chính vì vậy, ngay từ đầu, bà cùng người đồng hướng dẫn đã đặt ra những yêu cầu khá khắt khe, bởi trong khoa học, danh hiệu hay sự nổi tiếng không phải là yếu tố để nhận được sự ưu ái.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang.

Tuy nhiên, sau ba năm đồng hành, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã khiến nữ phó giáo sư thay đổi những suy nghĩ ban đầu. Bà nhận xét Huyền là người nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, khá chủ động và không dễ dàng bỏ cuộc. Đáng chú ý, Huyền còn có chính kiến, sẵn sàng tranh luận với người hướng dẫn để bảo vệ quan điểm của mình. Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang, đây cũng là tố chất cần thiết của người làm khoa học, bởi nghiên cứu không chỉ đòi hỏi sự chăm chỉ mà còn cần tư duy độc lập, khả năng lập luận và bảo vệ quan điểm bằng những luận cứ khoa học.

Điều khiến bà trân trọng hơn cả là Nguyễn Thị Huyền dám bắt đầu lại sau một lần chưa thành công, đủ bản lĩnh để đối diện với những yêu cầu khắt khe và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng. Hơn 20 năm trước, Huyền được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam. Đến nay, cô có thêm một dấu mốc mới trên hành trình chinh phục tri thức.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang cũng nhìn nhận danh hiệu hoa hậu là dấu mốc đẹp của tuổi trẻ, trong khi học vị tiến sĩ là thành quả của quá trình học tập, nghiên cứu và lao động khoa học bền bỉ. Bà nhấn mạnh, như chia sẻ của Nguyễn Thị Huyền tại lễ bảo vệ luận án, học vị tiến sĩ không phải đích đến cuối cùng mà là khởi đầu cho một trách nhiệm lớn hơn đối với khoa học và với chính bản thân mình.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền miệt mài với công việc ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Trước những dòng chia sẻ của người thầy hướng dẫn, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành. Cô còn tâm sự nếu không có Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thị Trường Giang thì cô sẽ khó hoàn thành việc bảo vệ luận án Tiến sĩ này.

Được biết, trong nhiều năm qua, sau khi từ Anh quốc du học ngành Truyền thông về, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã công tác ở Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ngoài công tác giảng dạy, người đẹp còn là một trong những người có công kết nối, đưa chương trình liên kết đào tạo với Đại học Middlesex (Anh) về trường. Trong suốt quá trình này, Nguyễn Thị Huyền miệt mài với công việc, học tập và cống hiến hết sức cho sự nghiệp giáo dục tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985 tại Hải Phòng, đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004 và lọt top 15 Miss World cùng năm. Không theo đuổi showbiz lâu dài, Nguyễn Thị Huyền tập trung học tập, nghiên cứu và công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền.