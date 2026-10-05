Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền khoe ảnh tụ họp cùng đạo diễn Đỗ Thanh Hải và bạn bè

Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền mới đây đã viết những lời hát tình cảm trên trang cá nhân cùng hình ảnh cô gặp đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Hình ảnh này khiến khán giả chú ý bởi nhan sắc xinh đẹp của Hoa hậu Việt Nam 2004.

Sau hơn 20 năm kể từ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2004, Nguyễn Thị Huyền vẫn giữ được vẻ đẹp riêng từng giúp cô tạo dấu ấn trong lòng công chúng. Không còn nét trẻ trung, trong veo của cô gái 19 tuổi, người đẹp Hải Phòng hiện mang vẻ đằm thắm, nền nã và mặn mà của người phụ nữ trưởng thành.

Nguyễn Thị Huyền gây thương nhớ bởi nhan sắc ngọt ngào.

Nguyễn Thị Huyền đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2004 khi mới 19 tuổi. Thời điểm ấy, cô gây chú ý bởi chiều cao nổi bật, gương mặt tròn đầy, đôi mắt có chiều sâu và nụ cười hiền.

Nhan sắc của Nguyễn Thị Huyền khi đó không mang vẻ sắc sảo hay quá hiện đại. Cô sở hữu những đường nét mềm mại, phúc hậu, được nhận xét đậm chất Á Đông. Chính vẻ đẹp tự nhiên ấy trở thành dấu ấn riêng của người đẹp Hải Phòng trong một thời kỳ mà các cuộc thi nhan sắc chưa có quá nhiều sự thay đổi về tiêu chuẩn thẩm mỹ.

Sau khi đăng quang, Nguyễn Thị Huyền đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2004 và lọt Top 15 chung cuộc. Đây cũng là một trong những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình hoạt động của cô sau khi trở thành hoa hậu.

Những năm sau đó, Nguyễn Thị Huyền không xuất hiện quá thường xuyên trước công chúng. Cô chọn cuộc sống tương đối kín tiếng, dành thời gian cho công việc và gia đình. Vì thế, mỗi lần người đẹp xuất hiện, diện mạo của cô thường nhận được sự quan tâm.

Nhan sắc hiện tại của Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền.

Nếu hình ảnh Nguyễn Thị Huyền thời điểm đăng quang gắn với mái tóc dài, cách trang điểm nhẹ và vẻ đẹp trong trẻo của tuổi đôi mươi, thì ở hiện tại, cô có sự thay đổi rõ rệt về thần thái. Gương mặt trở nên đằm hơn, phong cách cũng trưởng thành và giản dị.

Ảnh: FBNV