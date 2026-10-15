Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền hiện tại

Hoa hậu Việt Nam 2004 Nguyễn Thị Huyền vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, ngành báo chí học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Hà Nội. Người trực tiếp hướng dẫn Nguyễn Thị Huyền là PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang - Phó giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Theo bà, Nguyễn Thị Huyền theo đuổi đề tài luận án trong 3 năm. Hoa hậu nhận đánh giá cao từ PGS.TS Nguyễn Thị Trường Giang bởi sự nghiêm túc, nỗ lực, quyết tâm, chủ động và không dễ bỏ cuộc. Trước đó, Nguyễn Thị Huyền từng có một lần không thành công trên con đường trở thành tiến sĩ. Ảnh: NVCC.

Hơn 10 năm qua, Nguyễn Thị Huyền công tác tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Người đẹp hạn chế hoạt động nghệ thuật. Cô cũng không đăng tải nhiều hình ảnh hay chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng xã hội. Lần hiếm hoi cô xuất hiện trước công chúng là tại buổi chấm thi Hoa hậu Việt Nam 2024. Ảnh: BTC.

Ở tuổi ngoài 40, Hoa hậu Việt Nam 2004 vẫn duy trì vóc dáng gợi cảm, da đẹp, phong thái rạng rỡ. Nguyễn Thị Huyền hiện sống ở Hà Nội cùng các con. Thời gian rảnh rỗi, cô tham gia các hoạt động thể thao, tập yoga, chơi pickleball. Ảnh: BTC.

Hình ảnh hoa hậu khi ngồi ghế giám khảo Hoa hậu Việt Nam. Cô theo đuổi phong cách thời trang thanh lịch nhưng không kém phần gợi cảm. Nguyễn Thị Huyền phối thêm phụ kiện và tạo kiểu tóc uốn xoăn để mang lại sự mới mẻ cho tổng thể trang phục. Ảnh: BTC.

Hoa hậu từng có thời gian làm kinh doanh. Về đời tư, Nguyễn Thị Huyền từng trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ. Cô ly hôn năm 2009 và có một con gái. Sau khi về nước, cô có thêm hai con gái nhưng giữ kín danh tính. Trong một bài phỏng vấn, Nguyễn Thị Huyền cho biết quan niệm của cô về hạnh phúc là được sống bình yên, giản dị và tránh xa ồn ào. Ảnh: BTC.

Hình ảnh hoa hậu ở đời thường. Cô cao 1,72 m, nét đẹp thuần Việt. Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền sinh năm 1985, đăng quang Hoa hậu Việt Nam vào năm 2004. Cùng năm, cô sang Trung Quốc thi Miss World (Hoa hậu Thế giới) và lọt top 15 - thành tích tốt nhất của Việt Nam tại đấu trường này thời điểm đó. Trở về nước, Nguyễn Thị Huyền được săn đón, đắt show sự kiện, chụp quảng cáo. Sau khi nhận bằng cử nhân báo chí tại Trường đại học Middlesex (Anh), cô làm việc tại VTV4, sau đó là giảng viên của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Ảnh: FBNV.