Hoa hậu Ngũ Vịnh Vy mắc trầm cảm, dặn bạn thân lo hậu sự

Ngũ Vịnh Vy là người đẹp kiêm diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc), từng ghi dấu ấn trong lòng khán giả qua nhiều bộ phim truyền hình của TVB. Ở tuổi ngoài 50, người đẹp hiện hạn chế đóng phim, chủ yếu tham gia các chương trình trò chuyện và chia sẻ về cuộc sống cá nhân.

Mới đây, Ngũ Vịnh Vy trở thành khách mời trong chương trình phỏng vấn trực tuyến của Trần Mẫn Chi, người bạn thân thiết đồng thời là em kết nghĩa của cô. Tại đây, nữ diễn viên lần đầu tiết lộ từng được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, khiến nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và lo lắng.

Ngũ Vịnh Vy chia sẻ về cuộc sống hiện tại.

Theo chia sẻ của Ngũ Vịnh Vy, khoảng 5-10 năm trở lại đây, cuộc sống lẫn công việc của cô có nhiều thay đổi. Người đẹp thừa nhận bản thân chưa thực sự thích nghi tốt với những biến động này, từ đó tích tụ nhiều cảm xúc tiêu cực.

Cú sốc lớn nhất đối với cô là hai chú mèo cưng lần lượt qua đời cách đây vài năm. Những mất mát liên tiếp khiến tinh thần nữ diễn viên suy sụp, cuối cùng dẫn đến tình trạng trầm cảm.

Trong giai đoạn bệnh tình nghiêm trọng nhất, Ngũ Vịnh Vy thường cảm thấy cô độc, cho rằng không có bất kỳ người bạn nào bên cạnh có thể giúp đỡ hay an ủi mình. Ngay cả Trần Mẫn Chi cũng từng bị cô hiểu lầm. Tuy nhiên, nữ diễn viên vẫn ý thức được bản thân không thể tiếp tục chìm đắm trong những suy nghĩ tiêu cực.

Để thay đổi môi trường sống, Ngũ Vịnh Vy quyết định thay đổi không gian sống, nhằm giúp cô cảm nhận được nhiều điều mới mẻ, tinh thần cũng dần trở nên thoải mái hơn. Nữ diễn viên cho biết sau khi được chẩn đoán trầm cảm, cô không đến gặp bác sĩ hay sử dụng thuốc mà tự nỗ lực điều chỉnh bản thân. Theo thời gian, tình trạng của cô có phần thuyên giảm.

Ngũ Vịnh Vy có thời gian mắc trầm cảm.

Đáng chú ý, trong chương trình, Ngũ Vịnh Vy còn tiết lộ từng dặn dò Trần Mẫn Chi chuyện hậu sự từ nhiều năm trước. Cụ thể, nữ diễn viên đã chọn người bạn thân làm đại diện phát biểu trong tang lễ của mình nếu một ngày cô qua đời. Chia sẻ này khiến cuộc trò chuyện nhận được thêm nhiều sự chú ý.

Trần Mẫn Chi cũng giải thích rằng cô luôn âm thầm quan tâm, theo dõi tình hình của bạn thân nhưng không muốn chủ động làm phiền. Cả hai quen biết từ năm 2002, sau đó trở thành bạn bè thân thiết và kết nghĩa chị em. Trần Mẫn Chi khẳng định luôn sẵn sàng có mặt mỗi khi Ngũ Vịnh Vy cần giúp đỡ.

Bên cạnh câu chuyện về sức khỏe tinh thần, ngoại hình của Ngũ Vịnh Vy thời gian gần đây cũng khiến công chúng chú ý. Nữ diễn viên được nhận xét ngày càng gầy gò, từng xuất hiện tình trạng phù chân. Điều này khiến cô nhiều lần vướng nghi vấn mắc bệnh nghiêm trọng, song người đẹp không lên tiếng phản hồi.

Ngũ Vịnh Vy cũng tiết lộ đã nhờ bạn bè chuyện hậu sự nếu cô gặp bất trắc.

Ngũ Vịnh Vy sinh năm 1969, là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Hong Kong (Trung Quốc). Năm 1989, cô tham gia cuộc thi Hoa hậu Hong Kong và giành giải Hoa hậu ảnh cùng danh hiệu Á hậu 3.

Sau cuộc thi, người đẹp gia nhập TVB, bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực diễn xuất và nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt được chú ý. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Đại thời đại, Kim bài băng nhân, Thiên địa nam nhi... Nhờ ngoại hình quyến rũ cùng lối diễn xuất tự nhiên, Ngũ Vịnh Vy được xếp vào nhóm hoa đán nổi bật của TVB. Những năm gần đây, cô ít đóng phim hơn, chuyển hướng sang tham gia các chương trình truyền hình, dẫn dắt talkshow và chia sẻ về cuộc sống, chuyện tình cảm cũng như những góc khuất trong giới giải trí.