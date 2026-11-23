Con đường nghệ thuật của Phạm Thị Ngọc Thanh được nối dài qua nhiều trải nghiệm khác nhau, có khi là những sân khấu dành cho trẻ nhỏ, với niềm vui được đồng hành, khơi gợi tình yêu nghệ thuật trong các em, có lúc lại là những nét bút thư pháp, gửi gắm tình yêu với chữ nghĩa và văn hóa truyền thống. Dù ở vai trò nào, cô vẫn dành nhiều tâm huyết cho việc gìn giữ và đưa những giá trị Việt đến gần hơn với đời sống hôm nay.

Trước khi được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu, Ngọc Thanh đã có một quãng thời gian gắn bó với thơ ca. Quãng thời gian những năm 2014–2018, cô dành nhiều tâm huyết cho niềm yêu thích này, tìm cách đưa thơ đến gần hơn với đời sống và độc giả trẻ. Cũng trong giai đoạn ấy, cái tên “người đan áo đẹp cho thơ” được dành cho Ngọc Thanh, như một cách ghi nhận sự gắn bó và dấu ấn riêng của cô với lĩnh vực vốn đòi hỏi nhiều rung cảm này.

Cách gọi giàu hình ảnh ấy cũng phần nào cho thấy mối quan tâm của Ngọc Thanh với cái đẹp. Nhưng mối quan tâm nghệ thuật của cô không dừng lại ở những vần thơ. Sau này, người đẹp dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động nghệ thuật thiếu nhi, đảm nhiệm vai trò đạo diễn, giám đốc sản xuất các chương trình truyền hình dành cho trẻ em.

Ngọc Thanh dành nhiều tâm huyết cho việc xây dựng các sân chơi nghệ thuật, tạo cơ hội để trẻ em phát huy năng khiếu và nuôi dưỡng niềm đam mê biểu diễn

Đồng hành cùng các em qua những buổi tập luyện, chuẩn bị cho từng tiết mục, niềm vui của cô là được chứng kiến những điều rất nhỏ như một lần các em mạnh dạn bước ra trước đám đông, một tiết mục hoàn thành trọn vẹn hay ánh mắt rạng rỡ khi nhận được sự cổ vũ. Ngọc Thanh bộc bạch, điều mà cô hướng đến không chỉ là những màn biểu diễn đẹp mắt, mà còn là cơ hội để trẻ nhỏ khám phá năng khiếu, nuôi dưỡng sự tự tin và tìm thấy niềm vui trong nghệ thuật.

Sự gắn bó với nghệ thuật cũng nuôi dưỡng trong Ngọc Thanh tình yêu dành cho những giá trị truyền thống. Thư pháp Việt là một trong những nét đẹp văn hóa mà cô đặc biệt yêu thích và dành thời gian tìm hiểu, thực hành. Không chỉ dừng lại ở niềm say mê cá nhân, Ngọc Thanh còn hướng dẫn bạn bè, du khách quốc tế trải nghiệm nghệ thuật viết thư pháp khi đến Việt Nam. Qua từng nét bút, con chữ, cô muốn giới thiệu đến họ vẻ đẹp của tiếng Việt, truyền thống hiếu học và những gửi gắm tinh tế trong văn hóa của người Việt. Cô quan niệm đôi khi một trải nghiệm giản dị với nghiên mực, giấy đỏ cũng đủ mở ra sự tò mò và thiện cảm của bạn bè quốc tế đối với văn hóa Việt Nam.

Với Ngọc Thanh, thư pháp không chỉ là thú chơi nghệ thuật mà còn là cách giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của người Việt

Những năm tháng gắn bó với nghệ thuật và các hoạt động văn hóa cũng đưa Ngọc Thanh đến gần hơn với cuộc thi "Hoa hậu Văn hóa Du lịch Việt Nam 2024". Danh hiệu đạt được là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nhưng những điều mà cô theo đuổi vẫn không thay đổi. Sau khi đăng quang, Ngọc Thanh tiếp tục dành thời gian cho các chương trình nghệ thuật thiếu nhi, thư pháp và những hoạt động hướng đến việc giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt. Với cô, niềm vui không chỉ nằm ở việc được đứng trên sân khấu mà còn ở cơ hội góp phần đưa những giá trị mình yêu quý đến với nhiều người hơn.

Ngọc Thanh trở lại trường THPT Nguyễn Huệ (Lào Cai), giao lưu trong chương trình “Thanh âm di sản”, chia sẻ tình yêu văn hóa truyền thống với các thế hệ học sinh

Mới đây, hướng tới "Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11", Ngọc Thanh đã trở lại thăm ngôi trường THPT từng gắn bó với mình những năm tháng tuổi học trò. Chuyến trở về cũng nằm trong chuỗi hoạt động cô thực hiện nhân dịp này với mong muốn chia sẻ tình yêu văn hóa và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc với thế hệ trẻ.

Cuộc gặp gỡ với thầy cô và các em học sinh tại ngôi trường cũ mang lại cho Ngọc Thanh nhiều cảm xúc, đồng thời cũng là dịp để cô chia sẻ về hành trình theo đuổi nghệ thuật, tình yêu dành cho văn hóa truyền thống và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc. Qua câu chuyện của mình, Ngọc Thanh mong muốn truyền đến các bạn trẻ sự trân trọng đối với cội nguồn, bởi hiểu về văn hóa dân tộc cũng chính là cách để mỗi người tự tin hơn khi bước ra thế giới.

Ngọc Thanh bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với nghệ thuật cùng các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt đến với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế

Mỗi chặng đường Ngọc Thanh đi qua đều để lại một dấu ấn riêng, nhưng tựu chung lại vẫn là sự gắn bó với nghệ thuật và tình yêu dành cho những giá trị văn hóa Việt. Qua những công việc đã và đang theo đuổi, Ngọc Thanh bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với nghệ thuật và các hoạt động giới thiệu văn hóa Việt. Với cô, dù là đồng hành cùng trẻ nhỏ trên sân khấu, hướng dẫn du khách trải nghiệm thư pháp hay trở về trường cũ chia sẻ với học sinh đều là cơ hội để kết nối những mối quan tâm của mình với cộng đồng. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục qua những hoạt động cụ thể, góp thêm một góc nhìn về cách các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và tiếp nối trong đời sống hôm nay.