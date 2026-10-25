Hoa hậu Ngọc Hân kể chuyện Hà Nội qua áo dài lụa, nhung thêu tay

Tối 24/10, tại chương trình thi ca “Hà Nội, Yêu và nhớ” của nhà thơ Nguyễn Lê Hoa, Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân đã mang đến những bộ sưu tập thời trang giàu cảm xúc, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp văn hóa và con người Hà Nội.

Không gian nghệ thuật giàu cảm xúc tại chương trình thi ca “Hà Nội, Yêu và nhớ” tối 24/10.

Lấy cảm hứng từ những vần thơ trong tập thơ "Hà Nội, Yêu và nhớ", Ngọc Hân tái hiện hình ảnh những thiếu nữ Hà thành dịu dàng, đằm thắm qua những tà áo dài lụa, nhung với họa tiết thêu tay tinh tế, kết hợp cùng khăn voan mềm mại. Những thiết kế mang vẻ đẹp hoài niệm, tôn vinh nét thanh lịch, nền nã và duyên dáng của người phụ nữ Hà Nội xưa và nay.

Điểm nhấn của màn trình diễn là sự xuất hiện của những gương mặt nghệ sĩ gắn bó với Hà Nội như nghệ sĩ Lan Hương (Lan Hương Bông), các diễn viên Ngọc Bích, Quách Thu Phương, Tú Oanh, Minh Hòa và họa sĩ Vương Linh.

Những thiết kế áo dài lụa, nhung thêu tay tái hiện nét duyên dáng, nền nã của người phụ nữ Hà thành.

Không lựa chọn những người mẫu chuyên nghiệp, nhà thiết kế mong muốn chính các nghệ sĩ với dấu ấn, trải nghiệm và vẻ đẹp riêng trở thành những người kể chuyện. Qua từng bước đi trên sân khấu, tà áo dài không chỉ tôn lên vẻ đẹp người mặc mà còn gợi mở những ký ức, cảm xúc về con người và nếp sống Hà thành.

Sự kết hợp giữa thời trang và thi ca giúp các thiết kế trở thành một phần của câu chuyện nghệ thuật về Hà Nội, nơi vẻ đẹp không chỉ nằm ở cảnh sắc phố phường mà còn hiện diện trong phong thái, tâm hồn và chiều sâu văn hóa của con người.

Bên cạnh bộ sưu tập dành cho phụ nữ, Ngọc Hân còn giới thiệu bộ sưu tập áo dài Tết dành cho trẻ em. Lấy cảm hứng từ ca dao, tục ngữ và những nét đẹp của Tết cổ truyền, các thiết kế mang đến sắc thái tươi vui, trong trẻo, góp phần tái hiện không khí sum vầy và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Việc đặt áo dài trẻ em bên cạnh những thiết kế mang vẻ đẹp hoài niệm dành cho người lớn tạo nên sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa ký ức của người đi trước với sự hồn nhiên của thế hệ tiếp nối.

Hoa hậu – nhà thiết kế Ngọc Hân giới thiệu bộ sưu tập áo dài lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thanh lịch của phụ nữ Hà Nội.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện bộ sưu tập, Ngọc Hân cho biết Hà Nội trong cảm nhận của cô không chỉ gắn với những con phố, mùa hoa hay ký ức mà còn được tạo nên từ chính con người nơi đây.

“Hân mong muốn qua những tà áo dài, khán giả có thể cảm nhận được một Hà Nội rất đỗi dịu dàng, thanh lịch, vừa thân quen vừa sâu lắng. Đó cũng là cách Hân thể hiện tình yêu với Hà Nội, nơi mình sinh ra và lớn lên”, Ngọc Hân chia sẻ.

Trong không gian “Hà Nội, Yêu và nhớ”, thơ ca, âm nhạc và thời trang cùng hòa quyện, tạo nên một không gian nghệ thuật giàu bản sắc, nơi vẻ đẹp Hà Nội được kể lại bằng nhiều ngôn ngữ sáng tạo khác nhau.

Trong không gian “Yêu và nhớ Hà Nội”, thơ ca, âm nhạc và thời trang cùng hòa quyện, tạo nên một bức tranh nghệ thuật về Thủ đô. Những tà áo dài lụa, nhung thêu tay góp phần khắc họa vẻ đẹp người phụ nữ Hà Nội qua nhiều thế hệ, đồng thời gợi nhắc sức sống của những giá trị truyền thống trong đời sống đương đại.