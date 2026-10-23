Hoa hậu Ngọc Hân: 'Chỉ mong con lớn lên với một tâm hồn biết rung động trước cái đẹp'

Hoa hậu Ngọc Hân quan niệm rằng, sống giữa nghệ thuật cũng là cách để yêu cuộc sống hơn. Chính vì thế, khi thiết kế nội thất cho tổ ấm của mình, chị đã tính toán rất kỹ để "cả gia đình đều được sống giữa những vẻ đẹp và nguồn năng lượng tích cực mà nghệ thuật mang lại".

Đặc biệt, đây cũng là không gian sống mà chị muốn dành cho con trai mình - bé Pi: "Niềm vui lớn nhất bây giờ là được nhìn Pi lớn lên giữa những sắc màu, âm nhạc và những câu chuyện nghệ thuật ấy".

Hoa hậu Ngọc Hân và con trai.

Với chị, đây cũng là cách để nuôi dưỡng tâm hồn của con: "Hân thích nghĩ rằng, Pi sẽ lớn lên cùng những bức tranh dân gian, những hình ảnh Trung thu và những câu chuyện văn hóa Việt. Để tình yêu nghệ thuật và truyền thống đến với con thật tự nhiên, từ chính ngôi nhà của mình".

Biến ngôi nhà thành không gian của hội họa và âm nhạc cũng là cách để chị khơi dậy tình yêu với nghệ thuật cho bé Pi: "Có thể hôm nay Pi chỉ đang tò mò khám phá những phím đàn, nhưng biết đâu những thanh âm đầu đời ấy lại gieo vào con một tình yêu âm nhạc thật tự nhiên".

Ngọc Hân: "Mong con lớn lên với một tâm hồn biết rung động trước cái đẹp".

"Hân luôn mong tuổi thơ của Pi được bao quanh bởi âm nhạc, hội họa và những điều đẹp đẽ. Không cần con phải trở thành nghệ sĩ, chỉ mong con lớn lên với một tâm hồn biết rung động trước cái đẹp", Ngọc Hân nhấn mạnh./.