Hoa hậu Ngọc Hân: Các em đã toả sáng khi tham gia cuộc thi 'Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026'

Mỗi bài viết là một câu chuyện đáng trân trọng

PV: Chào Hoa hậu Ngọc Hân, điều gì khiến chị dành sự quan tâm đến cuộc thi “Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026”?

Hoa hậu Ngọc Hân: Hân nghĩ trường học là một phần rất quan trọng trong tuổi thơ của mỗi người. Đây không chỉ là nơi chúng ta học tập, tiếp thu kiến thức mà còn là nơi hình thành tính cách, học cách yêu thương, sẻ chia và trưởng thành.

Vì vậy, đây là cuộc thi rất ý nghĩa khi tạo cơ hội để học sinh kể câu chuyện của chính mình bằng những trải nghiệm chân thật nhất. Hạnh phúc ở trường học đôi khi rất giản dị, đó là được thầy cô quan tâm, có bạn bè đồng hành hay được tự tin nói lên suy nghĩ của mình. Mong rằng thông qua cuộc thi, những câu chuyện đẹp ấy sẽ được lan tỏa rộng rãi hơn, đồng thời giúp người lớn hiểu rõ hơn những điều khiến trẻ em vui vẻ, những mong muốn và cả những tâm tư mà các em chưa có dịp chia sẻ.

Nhà thiết kế - Hoa hậu Ngọc hân, đại sứ cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học Hạnh phúc 2026".

PV: Theo Ngọc Hân, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại cho học sinh là gì?

Hoa hậu Ngọc Hân: Với Hân, giá trị lớn nhất là các em có cơ hội nhìn lại những điều tốt đẹp trong cuộc sống học đường và học cách diễn đạt cảm xúc của mình. Khi viết về một người thầy tận tâm, một người bạn tốt hay một kỷ niệm đáng nhớ, các em đang học cách quan sát, biết ơn và trân trọng những điều bình dị xung quanh. Các em cũng có cơ hội rèn luyện khả năng diễn đạt, phát triển sự đồng cảm và hiểu hơn về tình cảm của những người bên cạnh.

Ngọc Hân rất yêu thích sự hồn nhiên, chân thật trong bài viết của học sinh. Các em không cần sử dụng những lời văn quá hoa mỹ hay cố gắng viết theo suy nghĩ của người lớn. Điều quan trọng là dám chia sẻ câu chuyện của mình bằng cảm xúc thật.

Lắng nghe trẻ em để xây dựng trường học hạnh phúc

PV: Từ những chia sẻ của học sinh, theo Ngọc Hân, người lớn có thể rút ra điều gì trong hành trình xây dựng trường học hạnh phúc?

Hoa hậu Ngọc Hân: Hân nghĩ điều đầu tiên là người lớn cần lắng nghe trẻ em nhiều hơn. Đôi khi, chúng ta có những mong muốn tốt đẹp dành cho các em nhưng lại quên hỏi các em thực sự cảm thấy thế nào, điều gì khiến các em vui vẻ hay lo lắng. Những bài viết trong cuộc thi có thể giúp cha mẹ, thầy cô nhìn nhận môi trường giáo dục từ góc nhìn gần gũi hơn, qua đó nhận ra những điều trẻ em thực sự cần.

Một ngôi trường hạnh phúc không chỉ có những bài học hay hay thành tích tốt, mà còn cần sự tôn trọng, quan tâm và thấu hiểu. Các em cần được khuyến khích bày tỏ ý kiến, được đối xử công bằng và cảm thấy an toàn khi đến trường.

Hân tin rằng hạnh phúc ở mỗi mái trường đều được vun đắp từ những hành động nhỏ mỗi ngày, với sự đồng hành của thầy cô, phụ huynh và chính các em học sinh.

Hoa hậu Ngọc Hân trò chuyện cùng các thành viên của Hội đồng chung khảo. Ảnh: Minh Hằng

PV: Ngọc Hân mong muốn điều gì sẽ tiếp tục lan tỏa sau cuộc thi "Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026”?

Hoa hậu Ngọc Hân: Ngọc Hân hy vọng rằng sau cuộc thi, các em vẫn tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu với ngôi trường đang học, mạnh dạn bày tỏ suy nghĩ và biết quan tâm đến mọi người. Những điều bình dị như một lời cảm ơn, một hành động giúp đỡ bạn bè hay sự động viên của thầy cô cũng có thể trở thành câu chuyện đẹp. Mong các em biết yêu thương, sẻ chia với bạn bè, trân trọng thầy cô và dũng cảm bày tỏ suy nghĩ của mình. Mỗi ngày đến trường sẽ trở nên ý nghĩa hơn khi chúng ta cùng tạo ra những niềm vui nhỏ bé và lan tỏa sự tử tế.

Ngọc Hân cũng muốn nhắn nhủ với các em rằng, khi tham gia và cuộc thi “Viết và bình chọn trường học hạnh phúc” thì tất cả các em đều là nhữngngười toả sáng. Các em chiến thắng sự rụt rè khi dám viết ra suy nghĩ, chiến thắng nỗi e ngại khi chia sẻ cảm xúc và đã có thêm một trải nghiệm đẹp trong hành trình trưởng thành.

Chúc các em luôn tự tin, học tập tốt, luôn giữ được sự hồn nhiên, lòng nhân ái, có thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ và luôn cảm thấy hạnh phúc dưới mái trường của mình.

Trân trọng cảm ơn Ngọc Hân vì những chia sẻ ý nhĩa!