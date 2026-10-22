Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh tìm ra người kế nhiệm tại Chung kết Sinh viên Thanh lịch 2026

Với Trâm Anh, điều khiến cô cảm thấy tự hào nhất trong suốt thời gian qua không phải là ánh hào quang sân khấu, mà là việc được đồng hành cùng các hoạt động xã hội, các dự án nhân ái một cách lặng lẽ. Dấu ấn đậm nét nhất của nàng hậu chính là việc thực hiện dự án “Cùng em tới trường” trong hai năm liên tiếp tại các điểm trường xa xôi thuộc tỉnh Lào Cai và Yên Bái.

Chia sẻ về hành trình ý nghĩa này, hoa hậu Trâm Anh cho biết: "Hình ảnh các em nhỏ người Mông, người Dao háo hức đón nhận những chiếc cặp mới, những cuốn sách mới vẫn luôn in đậm trong tâm trí Trâm Anh". Việc tận mắt chứng kiến các em nhỏ phải đi từ rất sớm, vượt qua hai, ba quả đồi mới đến được lớp đã thôi thúc Trâm Anh nỗ lực hơn nữa. Mục tiêu lớn nhất của cô lúc này là nối dài dự án “Cùng em tới trường”, tiếp cận và hỗ trợ thêm nhiều học sinh, nhiều điểm trường hơn để mang lại giá trị thiết thực, lâu dài cho cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở các hoạt động thiện nguyện tự phát, Trâm Anh còn thể hiện tầm nhìn và định hướng rõ ràng cho tương lai khi mong muốn thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Nàng hậu tiết lộ cô đang ấp ủ một mô hình kinh doanh gắn liền với mục tiêu phi lợi nhuận. Định hướng này xuất phát từ mong muốn chủ động hơn về nguồn lực tài chính để duy trì dự án “Cùng em tới trường” và mở rộng các hoạt động cộng đồng. Đối với Trâm Anh, kinh doanh không đơn thuần là phát triển bản thân mà còn là giải pháp tạo ra nguồn lực bền vững, từ đó giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn.

Là người hai lần đăng quang, hơn ai hết, nàng hậu hiểu rõ khi đội lên đầu chiếc vương miện, đó không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm và sự nỗ lực không ngừng: “Trâm Anh cũng từng có những lúc sợ hãi, chùn bước, thậm chí muốn trốn chạy trước áp lực. Nhưng trên hết, Trâm Anh vẫn luôn cố gắng để hoàn thành trách nhiệm của mình. Trâm Anh mong khán giả nhìn nhận mình không chỉ qua danh hiệu Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch hay Miss Earth Vietnam, mà còn là một cô gái trẻ đang từng ngày học hỏi, trưởng thành và nỗ lực để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình”.

Trâm Anh trao vương miện cho người kế nhiệm mình tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026

Đặc biệt, trong khoảnh khắc chuyển giao sứ mệnh tại đêm chung kết, hoa hậu Trâm Anh đã dành những lời nhắn nhủ đầy tình cảm và trao gửi niềm tin tới Tân Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch 2026: "Chiếc vương miện Hoa khôi Sinh viên Thanh lịch đã mở ra cho Trâm Anh một chương thanh xuân rực rỡ và đầy ý nghĩa. Trâm Anh xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất đến Tân Hoa khôi. Chúc em sẽ có một nhiệm kỳ thật rực rỡ, luôn giữ được trái tim ấm áp và tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ. Hãy dùng trí tuệ, bản lĩnh và lòng nhân ái của mình để cống hiến hết mình, lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng. Trâm Anh tin rằng, em sẽ tỏa sáng theo cách riêng và viết tiếp một hành trình đương nhiệm thật tuyệt vời, đáng nhớ!"

Dù đã chính thức khép lại nhiệm kỳ Hoa khôi để bước tiếp những chặng đường mới, hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh chắc chắn vẫn sẽ luôn là một đại sứ của lòng nhân ái. Với những định hướng rõ ràng và trái tim luôn hướng về trẻ em vùng cao, cô hứa hẹn sẽ mang đến nhiều dự án bùng nổ và ý nghĩa hơn nữa trong tương lai.

Hoa hậu Ngô Thị Trâm Anh (sinh năm 2006, quê quán TP.Hải Phòng) là đương kim Hoa hậu Trái đất Việt Nam - Miss Earth Vietnam 2025. Hiện đang là sinh viên ngành Quản trị Kinh doanh tại Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trâm Anh sở hữu vóc dáng nổi bật với chiều cao 1m73 cùng số đo ba vòng ấn tượng 89-65-98. Tại đêm chung kết diễn ra vào tháng 6/2025 ở Hải Phòng, cô đã xuất sắc giành ngôi vị cao nhất, đồng thời mang về cú đúp giải phụ "Người đẹp được yêu thích nhất" và "Người đẹp trang phục dạ hội".