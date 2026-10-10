Hoa hậu Mai Phương: 'Tự hào Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với thành phố Hải Phòng'

Tập cuối của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 lên sóng, đánh dấu chặng cuối cùng của một hành trình đáng nhớ với tất cả các Anh Tài. Nhiều gương mặt từ đầu chương trình đã trở lại để nhận những giải thưởng tri ân cho những cống hiến của họ. Gia tộc Anh Tài Toàn Năng cùng 2 vị trí X-Fire cũng chính thức lộ diện.