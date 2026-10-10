Hoa hậu Mai Phương: 'Tự hào Hoa hậu Việt Nam 2026 đến với thành phố Hải Phòng'
Hoa hậu Việt Nam 2002 bất ngờ xuất hiện ở đêm Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 với vai trò giám khảo khách mời. Sau khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002, Mai Phương tiếp tục gắn bó với mảnh đất Hải Phòng quê hương. Cô vui và tự hào khi cuộc thi lần đầu được tổ chức tại thành phố cảng Hải Phòng.
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/hoa-hau-mai-phuong-tu-hao-hoa-hau-viet-nam-2026-den-voi-thanh-pho-hai-phong-post1884127.tpo