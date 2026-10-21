Hoa hậu Mai Phương Thúy mặc áo hững hờ khoe dáng 'khét lẹt' ở tuổi 38

Hoa hậu Mai Phương Thúy là một trong những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Việt, được khán giả nhớ đến nhờ nhan sắc cuốn hút và vóc dáng nổi bật. Sau nhiều năm đăng quang, nàng hậu vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng mỗi khi chia sẻ hình ảnh đời thường hay những khoảnh khắc khoe phong cách thời trang cá nhân.

Mới đây, Mai Phương Thúy chia sẻ loạt ảnh mới, nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả. Trong hình ảnh được đăng tải, người đẹp 8X diện thiết kế táo bạo với phần áo quây cổ yếm hờ hững, để lộ bờ vai và vòng eo. Kết hợp cùng chân váy ngắn ôm sát và quần tối màu, bộ trang phục giúp nàng hậu tôn lên đường cong cơ thể, tạo nên tổng thể vừa cá tính vừa quyến rũ.

Hình ảnh quyến rũ của Mai Phương Thúy.

Đáng chú ý, Mai Phương Thúy còn lựa chọn phụ kiện khăn đội đầu có họa tiết nổi bật, tạo điểm nhấn cho diện mạo. Cách phối trang phục có phần táo bạo giúp nàng hậu khoe lợi thế hình thể mà không cần quá nhiều phụ kiện cầu kỳ.

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy vẫn tự tin lựa chọn những thiết kế tôn dáng, thể hiện phong cách cá nhân. Hình ảnh mới của cô tiếp tục cho thấy sự linh hoạt trong cách ăn mặc, khi có thể xuất hiện với vẻ ngoài thanh lịch nhưng cũng sẵn sàng thử nghiệm những bộ trang phục gợi cảm, cá tính.

Vóc dáng quyến rũ của Mai Phương Thúy ở tuổi 38.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Nhiều khán giả dành lời khen cho vóc dáng cân đối, thần thái cuốn hút và diện mạo trẻ trung của nàng hậu. Bên cạnh đó, phong cách thời trang táo bạo của cô cũng trở thành điểm được chú ý. Những lời nhận xét tích cực cho thấy sức hút của Mai Phương Thúy vẫn chưa hạ nhiệt sau nhiều năm hoạt động trong showbiz.

Mai Phương Thúy sinh năm 1988, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006 khi 18 tuổi. Thời điểm đó, cô gây chú ý nhờ chiều cao nổi bật, gương mặt sáng và phong thái tự tin. Chiến thắng tại cuộc thi sắc đẹp cấp quốc gia đã mở ra cho người đẹp nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực giải trí, đồng thời đưa tên tuổi cô đến gần hơn với công chúng.

Sau khi giành vương miện, Mai Phương Thúy đại diện Việt Nam tham dự Miss World 2006. Đây là một trong những đấu trường sắc đẹp lớn trên thế giới, quy tụ nhiều người đẹp đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ. Mai Phương Thúy giành thành tích khi lọt Top 17 chung cuộc.

Trở về sau cuộc thi, Mai Phương Thúy tiếp tục nhận được sự quan tâm của truyền thông. Cô từng tham gia nhiều hoạt động giải trí, xuất hiện trong các chương trình, sự kiện và thực hiện những dự án liên quan đến cộng đồng.

Mai Phương Thúy từng lọt Top 17 Miss World.

Tuy nhiên, thay vì duy trì tần suất xuất hiện dày đặc trong showbiz, Mai Phương Thúy dần có những lựa chọn riêng cho con đường phát triển của mình.

Gần đây, Mai Phương Thúy được biết đến nhiều hơn với vai trò doanh nhân và sự quan tâm dành cho lĩnh vực đầu tư. Dù không thường xuyên tham gia các hoạt động giải trí, tên tuổi nàng hậu vẫn được nhắc đến nhờ sức ảnh hưởng và sự quan tâm của công chúng.

Ở tuổi 38, Mai Phương Thúy có cuộc sống tương đối kín tiếng. Người đẹp không xuất hiện liên tục tại các sự kiện mà chủ yếu chia sẻ một số khoảnh khắc cá nhân trên mạng xã hội. Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, cô vẫn dễ dàng thu hút sự chú ý nhờ nhan sắc và phong cách riêng.

Mai Phương Thúy duy trì sức hút sau nhiều năm đăng quang.