Hoa hậu Mai Phương Thúy gợi cảm ở tuổi 38, ca sĩ Thanh Thanh Hiền mua xe mới

Hoa hậu Mai Phương Thúy vòng 1 lấp ló

Hoa hậu Mai Phương Thúy thu hút sự chú ý khi đăng video gợi cảm. Người đẹp phối áo khoác đính hoa 3D, quần jean cạp cao màu xanh bạc và nội y tông màu nude giúp cô gợi cảm mà vẫn thanh lịch, kiêu kỳ.

Mai Phương Thuý gợi cảm ở tuổi 38.

Cách đây không lâu, Mai Phương Thúy bị bàn tán về sắc vóc trên mạng xã hội Threads. Thời điểm đó, người dùng mạng đăng loạt ảnh hoa hậu tại Model Kids Vietnam 2026 cũng như một số ảnh đi ăn với bạn bè, cho rằng cô quá xuề xòa khi không trang điểm dù mang tư cách hoa hậu, người của công chúng.

Ca sĩ Thanh Thanh Hiền mua xe mới

Ca sĩ Thanh Thanh Hiền khoe chiếc xe máy điện phối màu đồng và nâu chì sang trọng. "Hôm nay mới xe, mới cả người. Hay bởi mới người nên mới xe?", chị viết.

Khoe xe mới tậu, Thanh Thanh Hiền không bị bàn tán còn nhận nhiều lời khen từ khán giả về hình ảnh gần gũi. Một tài khoản viết: "Chị giản dị quá, ngoài đời thật giản dị dù bình thường trên sân khấu chị là ngôi sao sáng nhất".

Thanh Thanh Hiền tậu xe mới.

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Tú Liên

Ảnh, clip: FBNV