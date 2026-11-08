Hoa hậu Mai Phương chung khung hình với Thanh Thủy

Sau 24 năm đăng quang, Hoa hậu Mai Phương trở lại cuộc thi đã đưa tên tuổi cô đến với công chúng. Tại chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 tối 7/11 ở Hải Phòng, cô hội ngộ Hoa hậu Thanh Thủy và Hà Trúc Linh, lưu lại khoảnh khắc ba thế hệ hoa hậu cùng xuất hiện trên thảm đỏ.

Khoảnh khắc chung khung hình của hai Hoa hậu và hai Á hậu Châu Anh, Vân Nhi thu hút sự chú ý. Với Mai Phương, lần trở lại có thêm ý nghĩa khi đêm thi được tổ chức tại thành phố cô sinh ra, lớn lên và gắn bó sau khi giành vương miện.

Trong đêm chung kết, bốn đại diện chủ nhà gồm Hoàng Thị Hà Phương, Bùi Mai Linh, Lưu Phương Anh và Phạm Vân Hà cùng chinh phục giấc mơ vương miện, tiếp nối kỳ vọng của người đẹp đất cảng.

Dù ít tham gia các hoạt động giải trí, Mai Phương vẫn giữ liên lạc với nhiều hoa hậu trưởng thành từ cuộc thi, trong đó có Diệu Hoa, Đỗ Mỹ Linh, Đỗ Thị Hà. Những dịp gặp lại giúp cô duy trì sự gắn bó với các thế hệ người đẹp trong ngôi nhà chung Hoa hậu Việt Nam.

Hoa hậu Mai Phương, Thanh Thủy chụp ảnh cùng nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 - trên thảm đỏ đêm chung kết tối 7/11 tại Hải Phòng.

Phạm Thị Mai Phương sinh năm 1985 tại Hải Phòng. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi 17 tuổi, đang là học sinh chuyên Lý, Trường THPT chuyên Trần Phú. Sau cuộc thi, cô sang Anh học ngành Quản trị kinh doanh tại Đại học Luton, rồi trở về nước, lựa chọn làm việc và xây dựng cuộc sống ở quê hương.

Mai Phương nhìn nhận việc tham gia Hoa hậu Việt Nam và đại diện Việt Nam dự Miss World là những quyết định mạo hiểm nhưng may mắn của tuổi trẻ. Chiếc vương miện trở thành kỷ niệm đẹp trong hành trình trưởng thành của cô.

Sau đăng quang, Mai Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng, dành thời gian cho công việc và gia đình. Cô từng chia sẻ niềm vui khi sống cùng thành phố với bố mẹ, thuận tiện để con cháu qua lại, chăm sóc ông bà. Người đẹp cũng cho biết công việc phù hợp với tính cách và những kiến thức đã học tại Anh.

Mai Phương thỉnh thoảng nhận lời tham dự sự kiện của những đồng nghiệp thân thiết hoặc tham gia hoạt động giới thiệu văn hóa, vẻ đẹp quê hương.