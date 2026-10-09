Hoa hậu Kỳ Duyên tình tứ bên Đoàn Thiên Ân khi nhìn lại hành trình 12 năm

Hoa hậu Kỳ Duyên là một trong những mỹ nhân nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả Việt sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và giải trí. Bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp, cuộc sống đời thường cùng các mối quan hệ của nàng hậu cũng thường xuyên trở thành chủ đề được công chúng chú ý.

Mới đây, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc thân mật giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Trong video, cả hai cùng che chung một chiếc ô dưới trời mưa. Đáng chú ý, Kỳ Duyên được cho là tinh tế nghiêng ô về phía người đồng hành, nhằm giúp Đoàn Thiên Ân không bị ướt.

Hoa hậu Kỳ Duyên nhìn lại hành trình 12 năm qua cùng Đoàn Thiên Ân. (Ảnh từ Threads @ourdna_9620)

Đặc biệt, Kỳ Duyên còn có hành động hôn nhẹ lên má Đoàn Thiên Ân. Khoảnh khắc gần gũi này nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến nhiều khán giả thích thú trước những tương tác giữa hai nàng hậu.

Đáng chú ý, khoảnh khắc tình cảm của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân được quay lại trong lúc cả hai nàng hậu cùng theo dõi bảng đèn led ghi lại hành trình của Kỳ Duyên từ khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam đến lúc kết thúc nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam.

Trên mạng xã hội, mối quan hệ giữa Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước những cử chỉ thân thiết của cả hai, đồng thời dành sự quan tâm cho những lần hai người xuất hiện cùng nhau.

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân thường xuyên đồng hành trong một số hoạt động, thu hút sự chú ý bởi những tương tác tự nhiên. Sự thân thiết của cả hai cũng khiến khán giả quan tâm hơn đến những khoảnh khắc đời thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc Hoa hậu Kỳ Duyên hôn nhẹ lên má Đoàn Thiên Ận khiến nhiều khán giả thích thú. (Ảnh từ Threads @ourdna_9620)

Kỳ Duyên sinh năm 1996, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi 18 tuổi. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn khi giành chiến thắng tại Miss Universe Vietnam 2024, trở thành đại diện Việt Nam tham dự Miss Universe cùng năm. Việc chinh phục hai cuộc thi nhan sắc giúp người đẹp xây dựng vị trí riêng trong làng giải trí Việt.

Sau nhiều năm hoạt động, Kỳ Duyên không chỉ xuất hiện tại các sự kiện thời trang mà còn tham gia nhiều chương trình truyền hình, từng bước mở rộng hình ảnh cá nhân. Mới đây, cô đã kết thúc nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam, khép lại một giai đoạn đáng chú ý trong hành trình hoạt động sắc đẹp.

Bên cạnh lĩnh vực hoa hậu, Kỳ Duyên còn thử sức với điện ảnh, cho thấy định hướng phát triển đa dạng hơn trong sự nghiệp. Những lần xuất hiện trước công chúng, phong cách thời trang cùng các hoạt động mới giúp cô duy trì sức hút. Người đẹp cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả thông qua những hình ảnh đời thường và các tương tác với đồng nghiệp.

Hoa hậu Kỳ Duyên vừa kết thúc nhiệm kỳ Miss Universe Vietnam.

Trong khi đó, Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam 2022 và đại diện Việt Nam tham dự Miss Grand International cùng năm. Sau cuộc thi, cô tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực giải trí, tham gia các sự kiện, chương trình truyền hình và thử sức với điện ảnh.

Thiên Ân từng bước xây dựng hình ảnh cá nhân bên cạnh danh hiệu hoa hậu. Việc tham gia các dự án nghệ thuật giúp cô có thêm cơ hội tiếp cận khán giả ở nhiều vai trò khác nhau. Nhan sắc, phong cách thời trang và những hoạt động mới của người đẹp cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm trên mạng xã hội.

Thời gian qua, Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có những dịp đồng hành, tạo nên nhiều khoảnh khắc được khán giả chú ý. Những tương tác giữa hai người, từ hình ảnh xuất hiện cùng nhau đến đoạn clip dưới mưa mới đây, tiếp tục khiến công chúng quan tâm về mối quan hệ của Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân.

Kỳ Duyên và Đoàn Thiên Ân có mối quan hệ thân thiết.