Hoa hậu Kỳ Duyên rao bán đồng hồ 820 triệu đồng, chi tiết về tình trạng mới đáng chú ý

Hoa hậu Kỳ Duyên mới đây thu hút sự chú ý khi đăng tải thông tin thanh lý chiếc đồng hồ hàng hiệu thuộc dòng Cosmograph Daytona 126503 với mức giá hơn 600 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với số tiền cô bỏ ra để sở hữu.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Kỳ Duyên cho biết đang tìm chủ nhân mới cho chiếc đồng hồ Cosmograph Daytona 126503. Đây là mẫu đồng hồ có đường kính mặt 40mm, thiết kế cọc số mang phong cách thể thao nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng.

Bài đăng cùa Kỷ Duyên trên trang cá nhân.

Theo chia sẻ của người đẹp, cô mua chiếc đồng hồ này vào ngày 23/8/2025 với giá 820 triệu đồng. Tuy nhiên, do không có nhiều nhu cầu sử dụng, nàng hậu quyết định bán lại với mức giá hơn 600 triệu đồng.

Điều khiến nhiều người chú ý là tình trạng của món phụ kiện xa xỉ này. Dù đã mua và từng đeo, Kỳ Duyên cho biết hai bên mặt đồng hồ vẫn còn seal. Cô đánh giá tình trạng sản phẩm đạt khoảng 99%.

Thông tin thanh lý chiếc đồng hồ trị giá hàng trăm triệu đồng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tò mò về mẫu phụ kiện đắt đỏ cũng như mức giá sang nhượng mà nàng hậu đưa ra.

Kỳ Duyên vốn được biết đến là một trong những hoa hậu có phong cách thời trang sành điệu. Người đẹp thường xuyên xuất hiện với những trang phục, phụ kiện đến từ các thương hiệu xa xỉ, thể hiện gu thẩm mỹ hiện đại và cá tính.

Kỳ Duyên sinh năm 1996, quê Nam Định. Cô đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi. Sau 10 năm, người đẹp tiếp tục ghi dấu ấn khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024 và giành chiến thắng, trở thành hoa hậu đầu tiên đăng quang cả hai cuộc thi sắc đẹp này.

Tại Miss Universe 2024 diễn ra ở Mexico, Kỳ Duyên lọt vào top 30 chung cuộc. Trước đó, cô cũng có nhiều hoạt động nổi bật trong lĩnh vực thời trang, từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên và giám khảo tại các chương trình như The Face Vietnam, Siêu mẫu Việt Nam.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Kỳ Duyên vẫn là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Bên cạnh sự nghiệp, cuộc sống cá nhân, phong cách thời trang và bộ sưu tập hàng hiệu của nàng hậu cũng thường xuyên trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội.